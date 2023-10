Flaggermusskalle fra 50 millioner år siden gir ny innsikt i tidlig flaggermusevolusjon

By

En nesten intakt flaggermushodeskalle, som dateres omtrent 50 millioner år tilbake, har blitt oppdaget i en hule i Frankrike. Dette funnet kaster lys over den tidligere mystiske tidlige utviklingen av flaggermus. Flaggermus har en av de dårligste fossilregistrene blant pattedyr, noe som gjør det utfordrende å finne ut når de først begynte å fly eller raste i huler, samt når de utviklet sine unike ekkolokaliseringsevner. Flaggermushodeskallen, som tilhører den utdødde arten Vielasia sigei, var blant 23 fossiliserte individer funnet i hulen.

Tidligere flaggermusfossiler ble ofte fragmentert eller fullstendig flatet, noe som gjorde det vanskelig å studere deres tredimensjonale anatomi og avgjøre om de brukte ekkolokalisering. Imidlertid ble Vielasia sigei-hodeskallen perfekt bevart i kalkstein, og beholdt sin opprinnelige form. Dette gjorde det mulig for forskere å studere det indre øret og sammenligne det med moderne flaggermus. Resultatene tyder på at denne eldgamle flaggermusen sannsynligvis brukte ekkolokalisering, og plasserte den godt foran hvaler når det gjelder å utvikle denne evnen. Før denne oppdagelsen var forskerne bare sikre på ekkolokalisering i moderne flaggermusfamilier.

Flaggermusen Vielasia sigei var en liten hulelevende art, som bare var 1.8 cm lang. Dette strider mot tidligere antakelser om at tidlig flaggermus primært levde i trær rundt innsjøer og skoger. Stabiliteten til hulemiljøer ga sannsynligvis et tilfluktssted under de svingende temperaturendringene i den tidlige eocen-perioden.

Selv om denne oppdagelsen ikke definitivt avgjør debatten om tidlig ekkolokalisering av flaggermus, gir den overbevisende bevis. Det fungerer også som en inspirasjon for videre utforskning av fossilregistrene for å få mer innsikt i utviklingen av flaggermus og deres unike egenskaper.

kilder:

– «Oppdagelsen av gammel flaggermus 'uknust' hodeskalle kaster nytt lys over tidlig flaggermusevolusjon,» University of New South Wales Sydney

– Nåværende biologitidsskrift