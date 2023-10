Familien Wilson utforsker stjernene på en stjernefest

Wilson-familien til Hollister hadde nylig muligheten til å legge ut på et himmelsk eventyr med amatørastronomene David Baumgartner og Ronald Ober. De vant en stjernefest på et pengeinnsamlingsarrangement og fikk sjansen til å lære om planeter og galakser. Baumgartner tok med sitt 8-tommers Orion Ritchey-Chretien-teleskop, som viste bilder på et nettbrett ved hjelp av wi-fi, mens Ober brukte sin 11-tommers Celestron-reflektor med et tradisjonelt okular.

Baumgartners interesse for astronomi går tilbake til barndommen da han fikk et teleskop til jul. Han ble umiddelbart forelsket i stjernekikking og har forfulgt denne lidenskapen siden den gang. Familien Wilson, spesielt barnebarna, var ivrige etter å lære av ekspertene og utforske stjernene.

I løpet av kvelden satte Baumgartner skalaen for himmelavstander ved å bruke en golfball som eksempel. Han forklarte at hvis solen var på størrelse med en golfball, ville Pluto vært seks fotballbaner unna. Etter hvert som natten gikk, fant Baumgartner og Ober store objekter som Svanegalaksen, som er 5,500 lysår unna, og Andromedagalaksen, som er forbløffende 2.537 millioner lysår unna.

Et av høydepunktene på stjernefesten var å se Saturn på nært hold. Planetens skarpe definisjon og ikoniske ring gjorde et dypt inntrykk på Wilson-familien. Opplevelsen ble beskrevet som fenomenal og vel verdt budet for å vinne stjernefesten.

Stjernefesten arrangert av David Baumgartner og Ronald Ober ga Wilson-familien en unik mulighet til å utforske universets underverker. Det var en uforglemmelig opplevelse som vekket nysgjerrighet og ærefrykt hos begge