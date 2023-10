Ny forskning viser at Maiasaura hadde rask vekst og høyt aktivitetsnivå

By

I en ny studie publisert i tidsskriftet Paleobiology har forskere oppdaget at Maiasaura, en type dinosaur, hadde evnen til å ta inn store mengder energi og næringsstoffer og bruke dem til rask vekst og høye aktivitetsnivåer. Til tross for deres oppfatning som langsomme og trege skapninger, var dinosaurer som Maiasaura faktisk varmblodige og svært aktive.

Forskerne fokuserte på hvor mye energi dinosaurene på størrelse med minibuss brukte mens de vokste til voksen alder. Ved å studere beinene deres, var forskerne i stand til å fastslå at Maiasaura hadde evnen til å reparere og ombygge beinene deres, i likhet med fugler og pattedyr.

Ifølge studien forårsaket bevegelse og vektbærende aktiviteter mikrofrakturer i dinosaurens bein. Imidlertid var beinene i stand til å helbrede seg selv gjennom en prosess som kalles beinremodellering. Denne prosessen involverte vekst av blodkapillærer gjennom det gamle beinet, som deretter ble oppløst og erstattet av nytt bein.

Selv om mange paleontologer har funnet bevis på beinremodellering i voksne dinosaurbein, har svært lite oppmerksomhet blitt gitt til beinene til unge dinosaurer. For å studere juvenile dinosaurbein, undersøkte forskerne fossiler fra Two Medicine Formation i Montana, som ga en sjelden samling av bein fra samme dinosaurart i forskjellige vekststadier.

Forskningen avslørte at unge Maiasaura vokste i forbløffende raske hastigheter, og nådde vekter på 200-400 kilo innen sitt andre år og over 3,000 kilo når tenårene. Disse høye veksthastighetene krevde en betydelig mengde oksygen og næringsstoffer fra blodet.

Forskerne utviklet også en teknikk for å måle blodstrømmen fra beinene ved å undersøke størrelsen på foramen, et hull der hovednæringspulsåren kom inn i beinet. Ved å bruke denne teknikken fant de ut at blodstrømningshastighetene i ett år gamle dinosaurer var mye høyere enn hos voksne dinosaurer, noe som indikerer det høye energi- og næringsbehovet i de tidlige stadiene av vekst.

Samlet sett gir denne forskningen verdifull innsikt i veksten og aktivitetsnivået til dinosaurer som Maiasaura. Det utfordrer den vanlige oppfatningen av dinosaurer som trege skapninger og tilbyr nye bevis for å støtte teorien om at de var varmblodige og svært aktive dyr.

