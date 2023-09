Den eldste trestrukturen avdekket: en avansert forfedresivilisasjon?

Arkeologer har nylig gjort en banebrytende oppdagelse: den eldste trekonstruksjonen som noen gang er funnet, som dateres tilbake nesten en halv million år. Dette funnet tyder på at våre forfedre var langt mer avanserte enn tidligere antatt. Den bemerkelsesverdige strukturen ble funnet ved Kalambo Falls i Zambia, nær grensen til Tanzania, og er usedvanlig godt bevart. Det antas å være en plattform, gangvei eller hevet bolig som holdt våre slektninger over vannet.

Treverket har kuttmerker, noe som indikerer at primitive verktøy ble brukt til å slå sammen to store stokker for å lage strukturen. I tillegg til treplattformen ble det også oppdaget en samling av treverktøy, inkludert en kile og en gravestokk på stedet. Denne oppdagelsen utfordrer forestillingen om at våre forfedre bare brukte tre til begrensede formål som å starte brann eller jakt.

Larry Barham, hovedforfatteren av studien og en arkeolog ved University of Liverpool, uttalte at dette funnet endret hans oppfatning av våre forfedre. Det viste at de hadde evnen til å transformere omgivelsene sine og skape noe nyskapende. Barham mener at dette indikerer et høyt nivå av abstrakt tenkning og muligens til og med språkkunnskaper.

Strukturen var et tilfeldig funn gjort under utgravninger i 2019 nær Kalambo-elven, over en foss som når en høyde på 235 meter. Den høye vannstanden ved fossen antas å ha bevart trekonstruksjonen gjennom århundrene. Funn som involverer gammelt trevirke er sjeldne på grunn av dets tendens til å råtne uten å etterlate mye spor for fremtidige generasjoner.

For nøyaktig å bestemme alderen på strukturen, brukte forskere en ny metode kalt luminescensdatering, som måler forrige gang mineraler ble utsatt for sollys. Dette avslørte at strukturen er minst 476,000 700,000 år gammel, før utviklingen av Homo sapiens. Fossiler av Homo heidelbergensis, en menneskelig slektning, er funnet i regionen, som dateres tilbake mellom 200,000 XNUMX og XNUMX XNUMX år.

Oppdagelsen utfordrer den rådende troen på at menneskelige forfedre var nomadiske. Strukturens beliggenhet nær fossene, som ga en pålitelig vannkilde, antyder at den kan ha fungert som en permanent bolig. Imidlertid er denne hypotesen ennå ikke bevist og ytterligere forskning er nødvendig.

Totalt sett viser dette utrolige funnet de enorme evnene og oppfinnsomheten til våre forfedre. Det gir bevis på deres avanserte tenkning, planleggingsevner og etableringen av strukturer som aldri er sett før. Oppdagelsen reiser spennende spørsmål om utviklingen av tidlige sivilisasjoner og fremhever behovet for ytterligere utforskning og studier av vår fjerne fortid.

– Luminescensdatering: en teknikk som bestemmer alderen til mineraler ved å måle tiden siden de sist ble utsatt for sollys.

– Homo heidelbergensis: en utdødd menneskelig stamfar som antas å ha levd for mellom 700,000 200,000 og XNUMX XNUMX år siden.

– Abstrakt tenkning: evnen til å tenke på konsepter som ikke er fysisk tilstede eller direkte erfart.

