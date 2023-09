Forskere utvikler en forbrenningsdrevet robot i insektskala

By

Forskere ved Cornell University har med suksess skapt en robot i insektskala drevet av forbrenning, og overgår egenskapene til elektrisk drevne roboter når det gjelder hastighet, styrke, fleksibilitet og sprangevne. Teamet kombinerte myke mikroaktuatorer med kjemisk drivstoff med høy energitetthet for å overvinne utfordringene med å redusere motorer, motorer og pumper. Ved å bruke et kjemisk drivstoff med høy energitetthet som ligner på det som brukes i biler, var forskerne i stand til å øke kraften og ytelsen til roboten betydelig. Roboten, som måler litt over en tomme lang og veier tilsvarende halvannen binders, er 3D-printet med en flammebestandig harpiks og utstyrt med fire aktuatorer som fungerer som dens føtter.

Aktuatorene er i stand til å produsere 9.5 newtons kraft, sammenlignet med omtrent 0.2 newton produsert av roboter av samme størrelse. Roboten kan også operere ved frekvenser større enn 100 hertz, oppnå forskyvninger på 140 % og løfte 22 ganger kroppsvekten. Dens forbrenningsdrevne aktuatorer lar den navigere i vanskelig terreng, fjerne hindringer, hoppe utrolige avstander og bevege seg raskt på bakken. Utformingen av aktuatorene tilbyr også en høy grad av kontroll, slik at operatørene kan justere hastigheten, frekvensen av gnistdannelse og drivstofftilførsel i sanntid for å utløse en rekke reaksjoner.

Forskerne planlegger å sette sammen flere aktuatorer for å produsere finkontrollerte og kraftige bevegelser i større skala. De har også som mål å utvikle en ubundet versjon av roboten ved å bruke flytende drivstoff som kan bæres ombord, sammen med mindre elektronikk. Dette gjennombruddet innen forbrenningsdrevet robotikk bringer oss nærmere virkeligheten av å bruke roboter i insektskala i søk og redningsoperasjoner, leting, miljøovervåking, overvåking og navigasjon i utfordrende miljøer.

