Kinas Chang'e-4-oppdrag avslører månens hemmeligheter

Kinas Chang'e-4-oppdrag har gitt banebrytende innsikt i månens mysterier. Oppdraget, utført av den kinesiske nasjonale romfartsadministrasjonen (CNSA), oppnådde den historiske milepælen med å lande på den andre siden av månen i 2018. Siden den gang har romfartøyet tatt bemerkelsesverdige bilder og hentet ut mineralprøver, og kastet lys over månens geologisk historie.

Funnene fra Chang'e-4-oppdraget ble nylig publisert i Journal of Geophysical Research: Planets. Analysen avslørte at de øverste 130 fot (40 m) av månens overflate består av flere lag med støv, jord og ødelagte steiner. Forskere oppdaget også fem forskjellige lag med månelava under denne overflaten, som spredte seg over landskapet for milliarder av år siden.

Eksperter mener at månen ble dannet for 4.51 milliarder år siden da et objekt på størrelse med Mars kolliderte med jorden og resulterte i at et fragment brøt av. I de neste 200 millioner årene opplevde månen ulike påvirkninger fra romrester, og skapte sprekker på overflaten. Akkurat som Jorden, inneholdt månens mantel lommer med smeltet magma, som sivet inn i sprekkene på grunn av vulkanutbrudd.

De nye dataene fra Chang'e-4 avslører imidlertid at den vulkanske aktiviteten på månen gradvis avtok over tid. Jo nærmere den vulkanske bergarten var månens overflate, jo tynnere ble den, noe som tyder på at månen kjølte seg ned og ble geologisk inaktiv.

Mens vulkansk aktivitet antas å ha opphørt for mellom én milliard og 100 millioner år siden, spekulerer forskere, inkludert astrogeologisk ekspert Jianqing Feng, i at det fortsatt kan være magma gjemt dypt under månens overflate.

Dette banebrytende oppdraget markerer bare begynnelsen på videre utforskning og kartlegging av månens geologiske trekk ved Chang'e-4-oppdraget. Funnene som er gjort så langt gir verdifull innsikt i månens fortid og bidrar til vår forståelse av solsystemets historie.

kilder:

– Journal of Geophysical Research: Planets, [Artikkeltittel], [Forfattere]

– Live Science, [artikkeltittel], [forfatter]