De overraskende hemmelighetene skjult under jordskorpen

I en banebrytende studie har forskere gjort en fascinerende oppdagelse om jordens mantel – laget mellom skorpen og kjernen. Det viser seg at under føttene våre ligger et enormt reservoar av vann, som i størrelse kan sammenlignes med Stillehavet, Atlanterhavet og Indiahavet til sammen.

I motsetning til det flytende vannet vi er kjent med på jordens overflate, er dette vannet lagret i form av ioner inne i krystaller i mantelen. Dette funnet utfordrer den langvarige troen på at de øvre og nedre mantelene er blottet for vann. Det antyder at overgangssonen mellom dem, som ligger omtrent 255-410 miles under jorden, faktisk er våt.

Forskerne utførte eksperimenter på bergarter som er representativt for mantelens overgangssone. Ved å observere viskositetsnivåene til disse bergartene fant de en korrelasjon med de målte nivåene til mantelen. Dette indikerer at overgangssonen faktisk inneholder vann.

Videre antyder studien at jorden kan være "våt helt ned til kjernen." Det foreslås at mantelen selv er i stand til å produsere vann gjennom kjemiske reaksjoner, i stedet for å stole utelukkende på kollisjoner med isrike kometer i løpet av planetens tidlige historie.

Åpenbaringen av dette enorme underjordiske vannsystemet har implikasjoner utenfor vår egen planet. Det øker muligheten for at andre himmellegemer, inkludert ekstrasolare planeter, også kan huse skjulte hav i kappene deres.

Tilstedeværelsen av vann dypt inne i jordens indre har potensielle konsekvenser for seismisk aktivitet. Når vannet slipper ut av krystallene, kan det generere et enormt trykk, som til slutt utløser jordskjelv som kommer hundrevis av miles under overflaten. Dette kaster nytt lys over den mystiske opprinnelsen til visse seismiske hendelser.

Til tross for disse bemerkelsesverdige funnene, er det vitenskapelige samfunnet fortsatt usikkert om den nøyaktige opprinnelsen og mengden av vann på planeten vår. Den pågående debatten fremhever kompleksiteten i jordens evolusjon og dens relevans for å forstå andre himmellegemer.

For flere detaljer kan du lese den originale artikkelen på [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).