Månens sydpol valgt som landingssted for NASAs Artemis III-oppdrag

Et nytt bilde av månens andre side har avslørt regionen valgt av NASA for landingen av Artemis III-oppdraget. Dette oppdraget er en del av NASAs ambisiøse plan for å returnere mennesker til månens overflate for første gang på over 50 år. Det valgte landingsstedet er månens sørpol, som er av stor vitenskapelig interesse fordi den antas å inneholde vannis i permanent skyggelagte kratere.

NASA samarbeidet med National Geographic for å frigi et mosaikkbilde av Shackleton-krateret, som ligger ved månens sørpol. Bildet ble tatt med NASAs ShadowCam-instrument på Korea Pathfinder Lunar Orbiter-romfartøyet, sammen med flere bilder fra Lunar Reconnaissance Orbiter. Shackleton-krateret er et av de permanent skyggelagte kratrene i regionen, noe som gjør det til et potensielt hotspot for vannis.

Det indre av Shackleton-krateret, innhyllet i permanent mørke, avsløres i mosaikkbildet. Krateret ble fanget av ShadowCam, et NASA-instrument designet for å utforske de skyggefulle delene av månens overflate. Områdene rundt ble avbildet av Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Bildet viser deler av tre av de 13 potensielle landingsområdene for Artemis III-astronauter.

Vannis er en sjelden ressurs på månen, siden den vanligvis fordamper når den utsettes for sollys. Imidlertid skaper de permanent skyggelagte kratrene på månens sørpol et ideelt miljø for vannispersistens. NASA-forskere mener at vannisen i disse kratrene kan brukes til forskjellige formål, inkludert astronautforbruksvarer, strålingsskjerming og rakettdrivstoff.

Artemis III-oppdraget er planlagt til 2025, og før det planlegger NASA å gjennomføre Artemis II-mannskapet rundt månen. NASA vil også sende en måne-rover kalt VIPER for å søke etter isforekomster. Disse oppdragene vil bane vei for fremtidige mannskapsoppdrag og ressursutnyttelse på månens overflate.

