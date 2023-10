Utrolig rart Alibaba elektriske kjøretøy i uken: Den Troncycle-inspirerte frittgående støtfangerbilmotorsykkelen

Denne ukens Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week har en sprø og ukonvensjonell maskin som ser ut til å trosse fornuften. Vi introduserer frittgående støtfangerbilmotorsykkel inspirert av Troncycle. I motsetning til tradisjonelle karnevalsturer, trenger ikke denne elektriske motorsykkelen være festet til stålgulv og tak. Den drives av et innebygd batteri, noe som gir fri bevegelse hvor som helst.

Selv om dette ukonvensjonelle kjøretøyet kanskje ikke er egnet for daglig pendling, tilbyr det unike funksjoner som veier opp for mangelen på hastighet og kraft. Utstyrt med «fire radarer» og «antikollisjonsplast» prioriterer motorsykkelen sikkerhet. Til tross for lavt 24V batteri og 350W motor, kompenserer kjøretøyet med sine høyteknologiske funksjoner.

I tillegg til sikkerhetsfunksjonene, skiller motorsykkelen seg ut med sitt fargerike LED-lysshow, som garanterer en visuelt tiltalende tur. Selv om den kanskje ikke når høye hastigheter, kompenserer dens estetiske appell for mangelen på hastighet.

Det er viktig å merke seg at dette Troncycle-inspirerte kjøretøyet avviker fra det tradisjonelle motorsykkeldesignet. Den har tre eller fire mindre hjul under chassiset, som ligner en motorsykkelformet gokart.

Overraskende nok inkluderer denne barnas leketøy også et stolpesete, som lar foreldre oppleve spenningen mens barna deres tar kontrollen. Denne unike konfigurasjonen gir en unik kjøreopplevelse for både barn og foreldre.

For de som ønsker å se bumper-tron-syklusen i aksjon, er en video tilgjengelig som viser kjøretøyet som kjøres av en profesjonell på en lukket bane.

Oppsummert fremhever denne Ukens merkelige Alibaba Electric Vehicle of the Week en frittgående støtfangerbilmotorsykkel med Troncycle-inspirerte designelementer. Til tross for sine beskjedne spesifikasjoner, tilbyr motorsykkelen innovative sikkerhetsfunksjoner, et levende LED-lysshow og en unik konfigurasjon som lar foreldre sykle sammen med barna sine.

Definisjoner:

– Støtfangerbil: En liten elektrisk drevet bil som brukes i fornøyelsesparker og messer, designet med en gummistøtfanger for å absorbere kollisjonsstøt.

– Troncycle: En fiktiv motorsykkel omtalt i filmen «Tron» kjent for sin futuristiske design og lysende estetikk.

