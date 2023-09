Bioteknologiselskapet Light Bio utvikler genetisk konstruerte glødende petuniaer

By

Et bioteknologiselskap kalt Light Bio har fått tillatelse fra det amerikanske landbruksdepartementet til å selge genmodifiserte glødende petunia i USA. Disse petuniaene produserer en neongrønn glød om natten, takket være tilsetning av DNA fra en selvlysende sopp kalt Neonothopanus nambi. Selskapet planlegger å begynne å sende plantene tidlig i 2024.

Bioluminescens er prosessen der organismer produserer lys gjennom en reaksjon mellom oksygen og et stoff kalt luciferin, tilrettelagt av et enzym kalt luciferase. Mens bioluminescens finnes i rundt 1,500 arter, er den dårlig forstått i de fleste organismer bortsett fra bakterier. I 2018 identifiserte forskere de spesifikke enzymene i Neonothopanus nambi som gjør at den kan sende ut lys.

Andre forsøk på å lage glødende planter i det siste har involvert sprøyting av planter med et kjemikalie som finnes i ildfluer eller genmodifiserende planter med gener fra bioluminescerende bakterier. Imidlertid hadde disse metodene begrensninger, som behovet for spesialiserte behandlinger eller produksjon av svakt lys.

Gjennombruddet til Light Bio innebærer oppdagelsen av en soppbioluminescensvei som kan koordineres med plantens eget metabolske system. Denne banen involverer et molekyl kalt koffeinsyre, som er rikelig i planter, og fire forskjellige enzymer som omdanner den til luciferin. De resulterende plantene lyser sterkere enn tidligere forsøk og sender ut lys gjennom hele livssyklusen.

Mens det har blitt reist bekymringer om den potensielle miljørisikoen ved genetisk konstruerte glødende planter, har Light Bio adressert disse bekymringene ved å si at plantene primært vil bli dyrket i kontrollerte miljøer som hjem, bedrifter og botaniske hager der kunstig belysning allerede overstiger lyset. slippes ut av plantene.

Light Bio planlegger i første omgang å selge de glødende petuniaene online i en begrenset utgivelse, med planer om å utvide til barnehager og hagesentre i fremtiden. Selskapet har også som mål å utvikle flere typer prydplanter og gjøre dem enda lysere.

