The Whisper of Pando: Listening to the Trembling Giant

Gamle og enorme, Pando, et enkelt tre med 47,000 100 stengler som spirer fra et felles rotsystem på over 12,000 dekar i Utah, er en av de største levende organismene på jorden. Med en historie som muligens strekker seg over 6,000 XNUMX år, har denne kolossale skjelvende ospen samlet over XNUMX tonn liv. Nå, takket være opptak utgitt i år, har vi muligheten til å lytte til dette praktfulle treet på en måte som aldri før var mulig.

Lydkunstneren Jeff Rice, invitert av Friends of Pando, plasserte en hydrofon i et hul ved bunnen av en gren og lot den nå ned til treets røtter. Til hans overraskelse hørte han en svak lyd som økte under et tordenvær, og fanget en uhyggelig lav rumling. Lyden, som Rice forklarer, er resultatet av de millioner av blader som vibrerer treet, passerer gjennom grenene og ned i jorden.

Ved å bruke disse opptakene, har Friends of Pando til hensikt å bruke lyd for å kartlegge det komplekse nettverket av røtter under overflaten. Lance Oditt, grunnleggeren av Friends of Pando, ser potensialet for at lyd ikke bare kan levere vakre og interessante auditive opplevelser, men også gi uvurderlig informasjon om helsen til Pando og dets omgivelser. Disse lydene tjener som en oversikt over lokalt biologisk mangfold, og tilbyr en grunnlinje som kan måles mot miljøendringer.

Denne innovative tilnærmingen til å forstå Pando kan bidra til å kaste lys over ulike aspekter ved denne eldgamle enheten. Gjennom de innsamlede dataene kan ytterligere studier utføres på vannbevegelse, forholdet mellom grenmatriser, insektkolonier og rotdybde. Disse undersøkelsene tar sikte på å avsløre mer om økosystemet rundt Pando, som i økende grad er truet på grunn av menneskelige aktiviteter og tilbakegangen av rovdyr som holder planteetere i sjakk.

Opptakene av Pandos hvisking ble presentert på det 184. møtet i Acoustical Society of America, og de tjener som et bevis på viktigheten av å lytte til hemmelighetene til denne skjelvende kjempen før de går tapt.

Kilder: The Guardian, Friends of Pando