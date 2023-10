Den første offisielle stjernefesten på Hanle Dark Sky Reserve gir en unik opplevelse for amatørastronomer

Indian Institute of Astrophysics (IIA), i samarbeid med Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, arrangerte den første offisielle stjernefesten for erfarne amatørastronomer. Arrangementet fant sted ved Hanle Dark Sky Reserve i østlige Ladakh fra 12. til 15. oktober. Hanle, hjemmet til Indian Astronomical Observatory, tilbyr mørk himmel og tørt vær som er ideelt for observasjon av himmelobjekter.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) har en av de mørkeste himmelen i India og dekker et område på omtrent 22 km i radius. Reservatet ble opprettet av UT Ladakh for å bevare den uberørte mørke himmelen og kontrollere menneskeskapt lysforurensning. Den støtter ikke bare astronomisk forskning, men fremmer også astroturisme og bidrar til den sosioøkonomiske utviklingen av lokale landsbyer.

Rundt 30 amatørastronomer deltok på stjernefesten, og hadde med seg teleskopene og kameraene sine for å fange skjønnheten på nattehimmelen uten forstyrrelse av lysforurensning. Ajay Talwar, en prisvinnende astrofotograf, fremhevet viktigheten av mørk himmel for å observere svake objekter og ta detaljerte bilder. Han understreket at visse astronomiske fenomener som False Dawn og Zodiacal Light bare kan observeres fra Hanle på grunn av mørket.

Et av høydepunktene på stjernefesten var muligheten til å være vitne til og fotografere Zodiacal Light, som er det svake sollyset spredt av støv i solsystemets plan. Deltakerne kunne observere dette fenomenet to påfølgende netter.

Arrangementet tiltrakk seg deltakere fra forskjellige steder over hele India, inkludert Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep og Mumbai. Sudhash Natarajan fra Bangalore Astronomical Society nevnte hvordan Hanles Bortle-1-himmel, utpekt som det mørkeste nivået, tillot ham å observere obskure svake galakser. Han uttrykte sin entusiasme for å komme tilbake til Hanle hvert år.

I tillegg til stjernefesten har IIA, med finansiering fra UT Ladakh, gitt 24 små teleskoper til utvalgte landsbyboere inne i reservatet og trent dem opp til astronomiambassadører. Dette initiativet tar sikte på å involvere og utdanne lokalsamfunnet om astronomi og ytterligere styrke astroturismepotensialet til Hanle.

Direktøren for IIA, prof. Annapurni Subramaniam, uttrykte sin tilfredshet med å dele den unike himmelen til HDSR med astronomientusiaster og berømmet opplæringen av lokalsamfunn som astronomiambassadører for turister.

Totalt sett ga den første offisielle stjernefesten på Hanle Dark Sky Reserve amatørastronomer muligheten til å oppleve den uberørte mørke himmelen og fange himmelobjekter i detalj. Arrangementets suksess har fremhevet potensialet til Hanle som et ettertraktet reisemål for astronomi-entusiaster i India og utover.

Definisjoner:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): En organisasjon som driver forskning på ulike områder innen astrofysikk og astronomi i India.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: En avdeling som er ansvarlig for beskyttelse og bevaring av dyreliv i Union Territory of Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Et område med en radius på omtrent 22 km rundt Hanle som har blitt utpekt som et mørk himmelreservat for å kontrollere lysforurensning og bevare mørke himmel for astronomisk forskning og astroturisme.

– Falsk daggry: Et fenomen observert før daggry der himmelen ser ut til å være opplyst selv om solen ennå ikke har stått opp.

– Zodiacal Light: Svakt sollys spredt av støv i solsystemets plan, synlig i mørke himmel før daggry eller etter solnedgang.

– Bortle Scale: En numerisk skala som måler mørket på nattehimmelen, med Bortle-1 som det mørkeste nivået.

– Astronomiambassadører: Landsbyboere inne i Hanle Dark Sky Reserve som har blitt opplært til å utdanne og veilede turister i astronomi-relaterte aktiviteter.

Kilder: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.