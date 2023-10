Astrofotografer samles i Hanle for å observere Zodiacal Light

Amatørastronomer fra forskjellige deler av India samlet seg nylig i Hanle, en landsby i Ladakh-regionen, for å se og fange det unnvikende fenomenet kjent som Zodiacal Light. Den prisbelønte astrofotografen Ajay Talwar, som har kommet til Hanle i mange år, uttrykte viktigheten av mørk himmel for å observere svake gjenstander i detalj. I følge Talwar kan visse astronomiske hendelser som False Dawn eller Zodiacal Light bare observeres fra Hanle på grunn av dets eksepsjonelle mørke.

Zodiacal Light er en svak glød av sollys spredt av støvpartikler i planet til solsystemet. Dette fenomenet er ekstremt svakt og kan bare observeres fra de mørkeste stedene, rett før daggry. Deltakerne på Stjernefesten i Hanle var så heldige å være vitne til og fotografere dette flyktige lyset to netter på rad.

Arrangementet tiltrakk seg en mangfoldig gruppe deltakere, inkludert lokale landsbyboere, turister og astronomi-entusiaster fra byer som Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep og Mumbai. Sudhash Natarajan, et medlem av Bangalore Astronomical Society, delte sin begeistring for å observere obskure galakser på Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), som tilbyr en usedvanlig mørk Bortle-1-himmel for stjernekikking.

Dorjey Angchuk, en annen deltaker, understreket at Hanle er et fristed for amatørastronomer. Han avslørte planer om å etablere HDSR Star Party som en årlig begivenhet, i håp om å gjøre det til en svært ettertraktet samling for astronomi-entusiaster både i India og i utlandet. I tillegg blir Hanle promotert som et sted for astroturisme, og lokker flere besøkende til å utforske nattehimmelens underverk i denne avsidesliggende regionen.

Samlet sett ga samlingen av lidenskapelige astrofotografer og astronomer i Hanle en unik mulighet til å være vitne til den eteriske skjønnheten til Zodiacal Light og sette pris på det eksepsjonelle mørket som gjør slike observasjoner mulig.

kilder:

– Ulike definisjoner av begreper brukt i artikkelen ble gitt av profesjonelle astronomer og astrofotografer som deltok i Hanle Star Party.