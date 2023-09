Gamle trestokker avslører tidlige menneskers avanserte ferdigheter

Arkeologer har oppdaget eldgamle trestokker i Zambia som utfordrer tidligere antakelser om evnene til tidlige mennesker. Funnene, publisert i tidsskriftet Nature, tyder på at steinaldermennesker bygde strukturer for nesten en halv million år siden, noe som indikerer et nivå av intelligens og fantasi som tidligere var ukjent.

University of Liverpools forskningsprosjekt Deep Roots of Humanity gravde ut og analyserte det eldgamle tømmeret. Professor Larry Barham, prosjektlederen, uttrykte at denne oppdagelsen har endret hans forståelse av tidlige menneskelige forfedre. Han mener at disse eldgamle menneskene brukte sine ferdigheter og kreativitet til å konstruere noe nytt og stort av tre.

Forskerne fant også eldgamle treredskaper, inkludert gravepinner, men den mest spennende oppdagelsen var to trestykker som passet sammen i rette vinkler. Steinverktøy ble brukt til å skjære hakk inn i stokkene, slik at de kunne skjøtes strukturelt. Ved å analysere jordlagene der tømmeret ble begravet, bestemte teamet at det var omtrent 476,000 XNUMX år gammelt.

Tidligere bevis på menneskelig bruk av tre har vært begrenset til å lage ild og lage enkle verktøy. Denne oppdagelsen utfordrer forestillingen om at tidlige mennesker levde rent nomadiske liv og viser at de var i stand til mer kompleks konstruksjon.

Formålet med disse trekonstruksjonene er fortsatt uklart. Størrelsen på tømmerstokkene antyder at de ble brukt til å bygge noe betydelig, muligens en plattform for et ly eller en struktur ved en elv for fiske. Uten mer fullstendig bevis er det imidlertid vanskelig å bestemme den nøyaktige naturen til disse strukturene eller arten av gamle mennesker som bygde dem.

Tregjenstandene har blitt fraktet til Storbritannia for analyse og konservering. Når dette er fullført, vil de bli returnert til Zambia for å vises. Håpet er at disse funnene vil berike samlinger og kaste lys over trebearbeidingstradisjonen i Zambia og eldgamle menneskelige interaksjoner med miljøet.

Kilde: BBC News