Tidligste kjente bruk av tre i konstruksjon oppdaget i Zambia

Arkeologer har oppdaget den tidligste kjente bruken av tre i konstruksjon i en flomslette på toppen av en foss i Nord-Zambia. Strukturen, som dateres tilbake til 476,000 XNUMX år siden, går med stor margin før det neste kjente utseendet til tre i konstruksjon. Trehakket, med vilje laget ved hjelp av skrape- og adsingsteknikker, koblet sammen to deler og ble funnet sammen med en rekke treverktøy i et vannfylt innsjøbasseng. Funnene utfordrer forestillingen om at bare Homo sapiens var i stand til å endre landskapet.

Trebeskyttelse er en sjelden forekomst på grunn av forfall, noe som gjør det vanskelig å fastslå opprinnelsen til trebearbeiding. Imidlertid har trespyd blitt bevart under myraktige forhold i England og Tyskland, som dateres tilbake hundretusenvis av år. Et trestykke fra 780,000 XNUMX år siden funnet i Israel har blitt tolket som det eldste kjente treverktøyet. Mens bevis på trebearbeiding i tidlig forhistorie er knappe, gir Kalambo-funnet betydelige mengder bearbeidede trestykker, noe som antyder et bredt spekter av potensielle bruksområder utover våpen.

Formålet med strukturen er fortsatt ukjent, men forskerne spekulerer i at den kunne ha fungert som en plattform eller gangvei i miljøet ved innsjøen. Ingen annen strukturell bruk av tre har blitt funnet i den afrikanske eller eurasiske paleolitikum, bortsett fra en annen hakket tømmerstokk som tidligere ble oppdaget på samme sted for 70 år siden.

Denne banebrytende oppdagelsen legger til den fascinerende arkeologiske historien til Zambia. Tidligere ble hodeskallen til en hominin kjent som Kabwe Man, Homo heidelbergensis, oppdaget i Kabwe. Kabwe-mannen, som dateres tilbake omtrent 300,000 XNUMX år, knuste den lineære teorien om menneskelig evolusjon og avslørte eksistensen av flere parallelle menneskelige avstamninger. Selv om skallen kanskje ikke er direkte knyttet til trestrukturen, er den fortsatt en sterk kandidat.

Identiteten til skaperne av strukturen og overfloden av verktøy er fortsatt usikker, da Afrika var befolket av forskjellige homininarter i løpet av den tiden. Imidlertid var regionen Kalambo et knutepunkt for aktivitet for en rekke homininvarianter, inkludert Homo heidelbergensis og muligens Homo naledi. Ytterligere forskning er nødvendig for å avdekke mysteriene rundt den tidligste kjente bruken av tre i konstruksjon i Zambia.

