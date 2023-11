Nye retningslinjer som trengs for å oppnå kjønnsinkluderende planetarisk navngivning

En fersk analyse utført av Annie Lennox, en forsker ved The Open University, har avslørt at retningslinjene for å navngi en planets overflatefunksjoner mangler kjønnsinkludering og viser en skjevhet mot menn. Lennox forskning, som innebar å analysere International Astronomical Unions (IAU) database, fant at bare to prosent av de kjente månekratrene er oppkalt etter kvinner.

IAU er en internasjonal sammenslutning av profesjonelle astronomer, og dens retningslinjer styrer navngivningen av planetariske funksjoner som kratere, fjell, daler, kløfter, hav og vulkaner. Lennox har skrevet et åpent brev til IAU, og oppfordret dem til å ta opp skjevheten i navnepolitikken deres, som hun hevder favoriserer «hvite menn fra ciskjønnede kjønn».

Praksisen med å navngi månekratere ble initiert av den italienske astronomen Giovanni Battista Riccioli i 1635. Han adopterte titlene til anerkjente forskere for sine oppdagelser, en tradisjon som IAU fortsatt følger i dag.

Selv om IAU ikke direkte tildeler navn, letter det dannelsen av arbeidsgrupper eller arbeidsgrupper for å foreslå og godkjenne navn for spesifikke funksjoner. Disse forslagene henter ofte inspirasjon fra historiske personer, mytologi eller kulturelle temaer. Imidlertid hevder Lennox at denne tilnærmingen opprettholder historiske urettferdigheter og bidrar til mangel på mangfold innenfor nomenklaturen.

Lennox forskning avslørte også ulikheter i representasjonen av kvinner blant planetariske trekk. Mens Mercury viser en litt bedre representasjon med 11.8 prosent av kratrene oppkalt etter kvinner, viser Mars betydelige kjønnsforskjeller, med bare 1.8 prosent av kratrene oppkalt etter kvinner. Venus, på den annen side, har alle kratere oppkalt etter kvinner, men bare 38 prosent tilskrives ekte kvinner som har gitt betydelige bidrag til samfunnet.

For å sikre større inkluderende og mangfold i navngiving av planeter, er det viktig å gjennomgå og revidere gjeldende retningslinjer. Dette vil muliggjøre en mer representativ feiring av bidragene fra alle kjønn gjennom historien. Ved å ta i bruk en mer inkluderende tilnærming til navngivning av planetariske funksjoner, kan det vitenskapelige samfunnet skape rom for et bredere spekter av fortellinger og fremme likhet og anerkjennelse for alle.