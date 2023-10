The Future of Food in Space: Dyrking av planter for langvarige oppdrag

Når NASA forbereder seg på oppdrag til månen og Mars, er en avgjørende utfordring å sikre en bærekraftig matkilde for besetningsmedlemmer under deres lengre opphold i verdensrommet. For tiden er astronauter primært avhengige av ferdigpakket mat, som har begrensninger når det gjelder kvalitet og ernæring over tid. For å løse dette problemet, undersøker forskere muligheten for å dyrke mat i verdensrommet, minimere behovet for hyppig etterforsyning og sikre en fersk og næringsrik matforsyning for langvarige oppdrag.

NASA initierte «Growing Beyond Earth»-prosjektet i samarbeid med Fairchild Botanical Garden i 2015. Dette prosjektet involverer hundrevis av naturfagklasser på ungdoms- og videregående skoler over hele USA som dyrker forskjellige frø i et habitat som ligner det på den internasjonale romstasjonen ( ISS). Frø som trives i disse klasserommene blir deretter overført til et kammer ved NASAs Kennedy Space Center for videre testing. De utvalgte frøene sendes til slutt til ISS for å vurdere veksten deres under mikrogravitasjonsforhold.

NASA har også utviklet spesialiserte systemer for å støtte plantevekst i verdensrommet. Vegetable Production System (Veggie) er et laveffektskammer som kan holde seks planter. Besetningsmedlemmer pleier plantene manuelt, og vanner dem for hånd. Et annet system, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatiserer fôring og vanning av planter. Advanced Plant Habitat er en helautomatisert enhet designet for å studere plantevekst med minimal mannskapsinvolvering.

Lys- og næringsforhold er avgjørende for vellykket plantevekst i verdensrommet. En serie eksperimenter kjent som Veg-04A, Veg-04B og Veg-05 utforsket veksten av Mizuna-sennep, en bladgrønn avling, under forskjellige lysforhold. Avlingen, ernæringssammensetningen og mikrobielle nivåene til de romdyrkede plantene ble sammenlignet med de som ble dyrket på jorden. Besetningsmedlemmer evaluerte også smaken, teksturen og andre egenskaper til produktene. Et annet eksperiment, Plant Habitat-04, fokuserte på plante-mikrobe-interaksjoner og vurderte smaken og teksturen til chilipepper.

Innledende eksperimenter har vist at mikrogravitasjon kan påvirke planteutviklingen, men ikke skade den generelle plantehelsen. For eksempel vokste hveteplanter 10 % høyere i mikrogravitasjon sammenlignet med sine kolleger på jorden. Seedling Growth-undersøkelsene viste at frøplanter kan tilpasse seg mikrogravitasjon ved å endre genuttrykk relatert til rominduserte stressorer. Gravity sensing i planter ble utforsket gjennom Plant Gravity Sensing-undersøkelsen utført av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Denne studien målte virkningen av mikrogravitasjon på kalsiumnivåer, og ga innsikt i utforming av effektive metoder for å dyrke planter i verdensrommet.

Tilstrekkelig vanntilførsel er en betydelig utfordring i mikrogravitasjon. Plant Water Management-undersøkelsen viste en hydroponisk metode for å gi vann og luft til planterøtter. XROOTS-studien eksperimenterte med hydroponiske og aeroponiske teknikker (luftbasert) som alternativer til tradisjonell jordbasert dyrking. Disse teknikkene har potensial til å muliggjøre storskala avlingsproduksjon for fremtidig romutforskning.

Videre involverte VEG-03-undersøkelsene dyrking av forskjellige grønnsaker, inkludert Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard og Red Romaine Salat. Under eksperimentet gjennomførte NASA-astronaut Mike Hopkins den første plantetransplantasjonen noensinne i verdensrommet, og overførte sunne spirer fra en plantepute til de som sliter i Veggie. Denne vellykkede transplantasjonen gir nye muligheter for å øke planteveksten i mikrogravitasjon og utvide variasjonen av avlinger som kan dyrkes i verdensrommet.

Når NASA fortsetter sin forskning og eksperimenter, er det tydelig at dyrking av planter i verdensrommet er en lovende løsning for langvarige oppdrag. Kunnskapen oppnådd fra disse bestrebelsene vil bidra til å forme fremtidige teknologier og metoder for bærekraftig matproduksjon i verdensrommet, og støtte byråets ambisiøse mål om menneskelig utforskning utenfor jorden.

