Nye eksperimenter på vei til romstasjonen for å fremme vitenskap og kommunikasjon

By

Neste måned vil SpaceX lansere et nytt lasteoppdrag til den internasjonale romstasjonen (ISS) med en rekke vitenskapelige eksperimenter. Disse eksperimentene vil utforske ulike emner og bidra til å fremme vitenskapelig forskning og kommunikasjon i rommet. Oppskytingen er planlagt til 5. november, og du kan se dekningen på Space.com eller NASA Television.

Et av nøkkeleksperimentene heter ILLUMA-T, som er et laserkommunikasjonseksperiment rettet mot å forbedre ISS-kommunikasjonen og støtte fremtidige romfartsoppdrag. Dette eksperimentet vil muliggjøre raskere overføring av data ved å bruke infrarødt lys til å videresende videoer og bilder. NASA investerer i denne teknologien for å øke vitenskapelig avkastning i langdistanseoppdrag til månen og Mars.

"Fremtidige oppdrag har potensielt eksepsjonelt store databehov, og derfor må vi tenke på hvordan vi skal møte disse behovene," sa Jason Mitchell, direktør for avansert kommunikasjon og navigasjonsteknologi ved NASAs romkommunikasjons- og navigasjonsprogram.

I tillegg til ILLUMA-T-eksperimentet er det flere andre fascinerende studier som sendes til romstasjonen. NASAs Atmospheric Waves Experiment (AWE) vil bruke infrarød bildebehandling for å måle atmosfæriske gravitasjonsbølger, som spiller en rolle i å definere jordens klima. Aquamembrane-3-undersøkelsen, utført av European Space Agency (ESA), tar sikte på å evaluere bruken av nye vanngjenvinningsmembraner på romstasjonen. Et annet eksperiment, Gaucho Lung, sponset av ISS National Lab, vil studere hvordan slim i luftveiene påvirker medikamentlevering. Til slutt vil Rodent Research-20-eksperimentet undersøke effekten av mikrogravitasjon på den reproduktive helsen til hunnmus.

Disse eksperimentene fremhever NASAs forpliktelse til å fremme vitenskapelig forståelse og skyve grensene for kommunikasjonsteknologi i verdensrommet. Med hvert oppdrag streber NASA og dets partnere etter å forbedre vitenskapelige evner på ISS og legge grunnlaget for fremtidige kommersielle og leteprogrammer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med ILLUMA-T-eksperimentet?

ILLUMA-T-eksperimentet har som mål å forbedre ISS-kommunikasjonen og muliggjøre raskere overføring av data ved hjelp av infrarødt lys.

Hva er atmosfæriske gravitasjonsbølger?

Atmosfæriske gravitasjonsbølger er forstyrrelser i jordens atmosfære som kan måles for å forstå klimakarakteristikker og bevegelser.

Hva er Aquamembrane-3-undersøkelsen?

Aquamembrane-3-undersøkelsen evaluerer bruken av en ny vanngjenvinningsmembran kalt Aquaporin Inside Membrane som en potensiell erstatning for de nåværende multifiltreringssengene på romstasjonen.

Hva studerer Gaucho Lung-eksperimentet?

Gaucho Lung-eksperimentet undersøker hvordan slim i luftveiene påvirker leveringen av medikamenter som bæres i en liten mengde injisert væske, kjent som en væskeplugg.

Hva er målet med Rodent Research-20-eksperimentet?

Rodent Research-20-eksperimentet tar sikte på å forstå effekten av mikrogravitasjon på reproduktiv helse ved å studere funksjonen til eggstokkene hos hunnmus under og etter romfart.