En fersk studie publisert i Nature fremhever den økende bekymringen blant astronomer om virkningen av megakonstellasjoner på bakkebasert astronomi. Megakonstellasjoner, som SpaceXs Starlink, består av tusenvis av satellitter som gir global internettdekning. Selv om disse konstellasjonene har sine fordeler, utgjør de også betydelige utfordringer for astronomiske observasjoner.

Studien fokuserte på BlueWalker3, en prototypesatellitt fra AST SpaceMobiles BlueWalker-megakonstellasjon. Forskere bygde en bakkebasert sensor for å måle satellittens lysstyrke nøyaktig. De fant at BlueWalker3 hadde en lysstyrkevurdering på 0.4, som er på den lysere siden av objekter på nattehimmelen, nesten like lyssterk som de lyseste stjernene. Dette utgjør en betydelig trussel mot bakkebasert astronomi ettersom et stort antall lyssterke satellitter kan hindre observasjoner.

SpaceX, som en av de ansvarlige satellittoperatørene, har tatt skritt for å løse dette problemet. De har forsøkt å gjøre satellittene mørkere og minimere refleksjon av sollys. Imidlertid er timene etter solnedgang og før soloppgang fortsatt kritiske, siden satellittene kan virke spesielt lyse i disse tider.

Spredningen av satellitt-megakonstellasjoner, med SpaceX som lanserer rundt 4,000 nye Starlink-satellitter hver måned, er en økende bekymring. Andre selskaper, inkludert OneWeb og Amazon, planlegger også å distribuere sine egne megakonstellasjoner. Det store antallet satellitter på himmelen kan ha en dyp innvirkning på bakkebasert astronomi.

Sporene av sollys som reflekteres av disse megakonstellasjonene kan forstyrre bildene tatt av bakkebaserte observatorier som Vera C Rubin-observatoriet i Chile. Denne interferensen gjør det utfordrende for astronomer å utføre forskning og utføre undersøkelser som innebærer å lete etter astronomiske objekter som endrer posisjon eller lysstyrke.

Astronomer etterlyser i økende grad tiltak for å dempe virkningen av megakonstellasjoner på bakkebasert astronomi. Selv om innsatsen for å minimere romrester, slik som de utført av Indian Space Research Organization (ISRO), er prisverdig, må mer gjøres for å møte de spesifikke bekymringene som megakonstellasjoner utgjør.

Avslutningsvis har megakonstellasjoner revolusjonert global tilkobling, men deres innvirkning på bakkebasert astronomi kan ikke overses. Lysstyrken og det store antallet satellitter i disse konstellasjonene har potensial til å forstyrre astronomiske observasjoner betydelig. Ytterligere samarbeid mellom satellittoperatører og astronomer er avgjørende for å finne løsninger som lar begge industriene trives samtidig som de minimerer deres gjensidige forstyrrelser.

