En ny studie publisert nylig antyder at Grønlandsisen kan være mer motstandsdyktig mot global oppvarming enn tidligere antatt. Forskerne fant at innlandsisen reagerer sakte på menneskeskapt oppvarming, noe som betyr at kutt i klimagassutslipp i løpet av de neste århundrene kan forhindre at den smelter.

Studien, utført av forskere fra Potsdam Institute for Climate Impact Research og Norges arktiske universitet, brukte datamodeller for å simulere potensielle effekter av ulike temperaturscenarier på innlandsisen. De konkluderte med at selv om kritiske temperaturterskler midlertidig overskrides, ville det fortsatt være mulig å forhindre et vippepunkt som ville resultere i betydelig havnivåstigning over hundretusenvis av år.

Forskerne understreker imidlertid at dette ikke betyr at innsatsen for å bekjempe klimaendringer bør lempes. De slår fast at det fortsatt er avgjørende og presserende å redusere klimagassutslipp og ta tak i global oppvarming. Studien fremhever viktigheten av å stabilisere globale temperaturer på ikke mer enn 1.5 grader Celsius over førindustrielt nivå for å forhindre ytterligere smelting av isdekket.

Grønlandsisen dekker omtrent 80 % av verdens største øy og bidrar for tiden til stigende havnivå. Hvis det skulle smelte fullstendig, ville det globale havnivået stige med rundt 24 fot, noe som resulterer i ødeleggende konsekvenser for kystbyer over hele verden.

Denne studien gir håp om at hvis det iverksettes umiddelbare tiltak for å redusere klimagassutslipp, kan det verste scenarioet med isdekkekollaps og drastisk havnivåstigning unngås. Tidspunktet for utslippsreduksjon er imidlertid avgjørende, siden en forsinkelse på mer enn noen få århundrer fortsatt kan føre til betydelig havnivåstigning.

Som konklusjon, mens studien antyder at Grønlandsisen kan være mer motstandsdyktig mot global oppvarming, understreker den behovet for presserende tiltak for å håndtere klimaendringer og minimere risikoen forbundet med smeltende isdekker.

