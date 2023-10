En studie viser økt overflateissmelting på Grønland og redusert smelting i Antarktis

En fersk studie utført av forskere ved Utrecht University og University of California, Irvine (UCI) har avslørt at issmeltingen på Grønland har akselerert de siste tiårene, mens den i Antarktis har avtatt. Forskerne fokuserte på rollen til katabatiske og foehnske vinder i smelteprosessen til Grønlands isdekke. Disse vindene, som bringer varm og tørr luft til toppen av isbreer, har bidratt til mer enn 10 % økning i smeltingen på Grønland de siste ti årene. Imidlertid har deres innvirkning på Antarktis isdekke redusert med 32 %.

Studien benyttet regionale klimamodellsimuleringer for å vurdere effekten av disse vindene på isdekker på både Grønland og Antarktis. Resultatene viste at nedoverbakkevindene er ansvarlige for en betydelig mengde issmelting på overflaten i begge regioner. Denne overflatesmeltingen fører til avrenning og hydrofraktur på ishyllen, noe som resulterer i økt ferskvannstrøm til havene og til slutt bidrar til havnivåstigning.

Charlie Zender, medforfatter av studien og UCI-professor i jordsystemvitenskap, understreket at mens vindens påvirkning er betydelig, er påvirkningene av global oppvarming forskjellig på den sørlige og nordlige halvkule. På Grønland har oppvarmingstemperaturene kombinert med effekten av vindene ført til en økning på 34 % i total issmelting på overflaten. Zender tilskrev dette påvirkningen av global oppvarming på den nordatlantiske oscillasjonen (NAO), som har forårsaket undernormalt høyt breddegradstrykk og brakt varm luft til Grønland og Arktis.

På den annen side, siden 2000, har Antarktis opplevd en nedgang i total overflatesmelting på rundt 15 %. Denne reduksjonen skyldes først og fremst en nedgang i vindgenerert smelting i nedoverbakker forårsaket av kollapsen av to ishyller på den antarktiske halvøya. I tillegg har gjenvinningen av ozonhullet i den antarktiske stratosfæren gitt midlertidig isolasjon, som beskytter overflaten mot ytterligere smelting.

Det er avgjørende å overvåke og modellere smeltingen på både Grønland og Antarktis ettersom isdekkene deres forringes, siden de for tiden holder over 200 fot vann ute av havet. Smeltingen av disse innlandsisene har allerede bidratt til en 0.75-tommers økning i det globale havnivået siden 1992. Mens Grønland har vært den viktigste drivkraften bak havnivåstigningen de siste tiårene, er Antarktis i ferd med å ta igjen og vil til slutt dominere fremtidig havnivå stige.

kilder:

– Studie: “Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets” publisert i Geophysical Research Letters

