I 1915 introduserte Albert Einstein sin teori om generell relativitet, som forvandlet vår forståelse av universet. I stedet for å betrakte rom og tid som faste enheter, foreslo Einstein at de var dynamiske og sammenvevd med materie og lys. Ligningene hans forklarte hvordan materie krummer og forvrider rom-tid, og påvirker bevegelsen til stjerner, galakser og lys.

Men kan vi være sikre på at Einsteins ligninger alltid er gyldige? Er det situasjoner der de kan bli krenket, eller hvor ligningene foreslått av 18-tallets matematiker Leonhard Euler kan trenge modifikasjon? Dette er et spørsmål som forskere har undersøkt, spesielt gitt mysteriene som fortsatt eksisterer i universet vårt.

Et av disse mysteriene er mørk materie, en type materie som ikke kan oppdages med dagens teleskoper. På 1930-tallet observerte Fritz Zwicky at det var fem ganger mer materie i universet enn det vi kunne oppdage. Han kalte denne usynlige materien «mørk materie». Forskere har ikke vært i stand til å identifisere mørk materie partikler eller forstå deres oppførsel. Kan mørk materie være utsatt for andre krefter enn vanlig materie, og dermed utfordre Eulers ligning?

Et annet mysterium er observasjonen av at ekspansjonen av universet akselererer, i motsetning til hva Einsteins teori forutsier. Forskere prøver fortsatt å forstå årsaken til denne oppførselen. Finnes det en annen "mørk" substans med frastøtende tyngdekraft? Eller er Einsteins gravitasjonsteori ikke anvendelig på veldig store skalaer? Disse mysteriene gir motivasjon for å teste lovene foreslått av Einstein og Euler.

Forskere har studert tyngdekraftens oppførsel over store avstander i universet. De har identifisert en signatur av modifisert gravitasjon kalt "gravitasjonsglidning". I følge generell relativitetsteori skal lys og materie oppleve den samme bøyningen når de reiser gjennom forvrengt rom-tid. Ved å sammenligne måten galakser faller inn i gravitasjonsbrønner og hvordan lyset fra disse galaksene avledes, kan forskere fastslå om det er gravitasjonsglidning.

Men hvis en gravitasjonsglidning oppdages, er det utfordrende å avgjøre om det skyldes en modifikasjon av Einsteins lover eller en modifikasjon av Eulers ligning. For å skille mellom de to, må forskere måle effekten kjent som "gravitasjonsrødforskyvning", som kan gjøres med teleskoper som Dark Energy Spectroscopic Instrument og Square Kilometer Array.

I en fersk studie publisert i Nature Astronomy, konkluderte forskere med at måling av gravitasjonsglidningen alene ikke kan avgjøre om det er en modifikasjon av Einsteins lover eller Eulers ligning. Imidlertid, ved å måle gravitasjonsrødforskyvningen, kan det være mulig å gjøre denne forskjellen. Utfordringen ligger i det faktum at teleskoper bare kan måle den kollektive bevegelsen til galakser, som inneholder både normal materie og mørk materie. Å differensiere effektene av mørk materie og modifisert gravitasjon blir vanskelig i dette scenariet.

Gravitasjonsrødforskyvning, som utelukkende er påvirket av tidsforvrengning, gir en måte å direkte undersøke gravitasjonspotensialet. Når lys unnslipper et gravitasjonspotensial, skifter fargen mot rødt, noe som indikerer gravitasjonsrødforskyvningen. Denne effekten er forskjellig fra gravitasjonslinser, som er forårsaket av både rom- og tidsforvrengninger.

Avslutningsvis er å utforske gyldigheten av Einsteins og Eulers ligninger en kritisk bestrebelse for å forstå mysteriene i universet vårt. Selv om måling av gravitasjonsglidningen kanskje ikke gir et definitivt svar, kan måling av gravitasjonsrødforskyvningen bidra til å skille mellom modifikasjoner av Einsteins gravitasjon og Eulers ligning. Ytterligere fremskritt innen teleskoper og observasjonsteknikker vil gjøre det mulig for forskere å avdekke den sanne naturen til tyngdekraften og universet.

