På begynnelsen av 20-tallet revolusjonerte Albert Einstein vår forståelse av universet med sin teori om generell relativitet. Denne teorien beskrev hvordan rom og tid i seg selv kunne bli påvirket av materie og lys, noe som førte til krumningen av rom-tid.

Men hva om Einsteins ligninger ble brutt? Kunne vi se om universet ikke oppførte seg i henhold til hans teori? Dette er et spørsmål som forskere har utforsket de siste årene mens de prøver å avdekke mysteriene i universet vårt.

Et mysterium er eksistensen av mørk materie, en form for materie som ikke kan oppdages med dagens teleskoper. Fritz Zwicky observerte først tilstedeværelsen av mørk materie på 1930-tallet, og siden den gang har forskere forsøkt å forstå dens egenskaper. Hvis mørk materie oppfører seg annerledes enn vanlig materie, kan det bety at Einsteins ligninger må modifiseres.

Et annet mysterium er akselerasjonen av universets ekspansjon. I 1998 oppdaget astrofysikere at universet ekspanderte i en akselererende hastighet, i motsetning til det som var forventet. Årsaken til denne akselerasjonen er fortsatt ukjent, og den reiser spørsmålet om Einsteins spådommer om tyngdekraften er riktige på kosmiske skalaer.

For å teste Einsteins ligninger, leter forskere etter signaturer av modifisert gravitasjon. En slik signatur er "gravitasjonsglidningen", som refererer til bøying av lys og materie på samme måte når man reiser gjennom forvrengt rom-tid. Ved å sammenligne hvordan galakser faller inn i gravitasjonsbrønner og hvordan lyset fra disse galaksene avledes, kan forskere finne ut om de opplever samme gravitasjon.

Romteleskopet Euclid, lansert av European Space Agency, har som mål å måle gravitasjonsglidningen og gi verdifulle data for å teste Einsteins ligninger. Hvis en gravitasjonsglidning oppdages, kan det indikere en modifikasjon av tyngdekraften eller en endring i Eulers ligning, som beskriver bevegelsen til materie påvirket av tyngdekraften.

Forskere har nærmet seg dette spørsmålet fra forskjellige perspektiver, utviklet tester av modifisert gravitasjon og studert korreksjonene General Relativity legger til galakseundersøkelser. Mens det i utgangspunktet var uenighet om hvorvidt gravitasjonsglidningen kunne skille mellom modifikasjoner av Einsteins ligninger eller Eulers ligning, førte intensive diskusjoner til en konsensus.

Avslutningsvis er det viktig å teste grensene for Einsteins ligninger for å forstå mysteriene i universet vårt. Enten det er mørk materie eller akselererende ekspansjon av universet, fortsetter forskere å utforske og avgrense disse teoriene for å få en dypere forståelse av kosmos.

