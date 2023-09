Atferdsfleksibilitet letter rask rekkeviddeutvidelse i storhalede grackles

Forskere fra Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara og University of Rochester har oppdaget at storhalegraksen, en fugleart som raskt har utvidet sin bestand over hele Nord-Amerika, skylder suksessen sin oppførsel. Forskerne fant at storhalegreken har økt habitatbredden og tilpasset seg å leve i mer urbane, tørre miljøer, i motsetning til deres nærmeste slektning, båthalegreken.

Studien, basert på borgervitenskapelige observasjoner av fugleforekomster mellom 1979 og 2019, avslørte at storhalegrisene ikke bare flyttet inn i nye habitater som matchet deres tidligere krav, men aktivt utvidet deres rekkevidde ved å endre habitatpreferansene. Motsatt flyttet båthaler bare litt nordover som svar på klimaendringer.

Forskerne har også undersøkt hvilken rolle atferd har i storhalegraksens evne til å tilpasse seg nye habitater. De fant at befolkningen i utkanten av området viste mer fleksibilitet og utholdenhet sammenlignet med ikke-kantbefolkningen. Forskerne spekulerer i at utholdenhet tillater individer å finne løsninger på utfordringer i nye miljøer, mens variasjon i fleksibilitet innen en populasjon øker sjansene for vellykket ekspansjon.

Funnene fremhever viktigheten av fleksibilitet og utholdenhet for å tilrettelegge for rask utvidelse av rekkevidde, og antyder at forståelse av hvordan arter som storhalet gresskledd tilpasser seg nye miljøer kan gi innsikt for å hjelpe avtagende arter med å takle miljøendringer.

