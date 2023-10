Stanford-forskere syntetiserer sjeldne former for gull med potensielle anvendelser innen elektronikk og energi

Forskere ved Stanford University har vellykket syntetisert en sjelden form for gull, kjent som Au2+, stabilisert av halogenidperovskitt. Dette unike materialet har potensielle anvendelser i elektronikk- og energisektorene, og det er knyttet til nobelprisvinneren Linus Paulings tidligere forskning.

Gull er et grunnstoff som ikke forekommer naturlig i sin stabile Au2+ form. Men ved å bruke en halogenidperovskitt, klarte Stanford-forskerne å skape og stabilisere denne unnvikende formen for gull. Au2+ perovskitt kan syntetiseres ved hjelp av enkle ingredienser og ved romtemperatur, noe som gjør produksjonen rask og enkel.

Denne oppdagelsen er betydelig fordi gullatomene i perovskitten viser lignende egenskaper som kobberatomene i høytemperatursuperledere. I tillegg har tunge atomer med uparrede elektroner, som Au2+, unike magnetiske effekter som lettere atomer ikke har.

Sjeldenheten til Au2+ skyldes relativistiske effekter, som oppstår når partikler nærmer seg lysets hastighet. Disse effektene fører til at elektronene rundt gullatomene blir tunge og tett bundet til kjernen. Som et resultat mister gull naturlig enten ett eller tre elektroner, og danner henholdsvis Au1+ eller Au3+, og ekskluderer dannelsen av Au2+.

For å lage den Au2+-holdende perovskitten, blandet forskerne cesiumklorid og Au3+-klorid i vann, sammen med saltsyre og vitamin C. Vitamin C donerer et elektron og transformerer Au3+ til Au2+. Dette materialet er stabilt i fast form, men ikke i løsning.

Ytterligere tester og analyser, inkludert spektroskopi og røntgendiffraksjon, ble utført for å studere absorpsjonen av lys og krystallstrukturen til perovskitten. Forskerne mener at denne oppdagelsen åpner nye veier for utvikling av materialer med spennende egenskaper.

Denne studien ble publisert i Nature Chemistry, og forskningen ble ledet av Hemamala Karunadasa, førsteamanuensis i kjemi ved Stanford University, og Kurt Lindquist, en postdoktor i uorganisk kjemi ved Princeton University.

