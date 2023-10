Lodde skapninger i massevis: Over 100 pattedyr funnet å gløde

En fersk studie utført av forskere har avslørt at det ikke bare er monotremes og gnagere som har evnen til å gløde; over 100 andre arter av pattedyr deler denne egenskapen. Funnene utvider listen over pattedyr som er kjent for å vise biofluorescens betydelig.

Biofluorescens er dyrs evne til å absorbere ultrafiolett lys og sende det ut i forskjellige farger på det elektromagnetiske spekteret. Det skiller seg fra bioluminescens, ettersom biofluorescens oppstår når et dyr blir utsatt for en ekstern lyskilde, i stedet for fra indre reaksjoner.

Tidligere forskning hadde allerede oppdaget at nebbdyr og springharer hadde biofluorescens. Imidlertid inkluderer den nåværende studien 124 ekstra pattedyrarter, noe som bringer det totale antallet kjente glødende pattedyr til 125.

Forskerne studerte prøver ved Western Australian Museums samling for å identifisere de biofluorescerende pattedyrene. Noen eksempler på disse artene inkluderer bilby, beltedyr, leopard, rødrev, delfin og huskatt.

Interessant nok viste bare spesifikke deler av noen dyrs pels fluorescens. For eksempel glødet hvit pels hos katter, men ikke mørk pels. Dessuten avslørte studien at hvit eller lys pels var fluorescerende hos 107 av de 125 artene, mens pigmenterte klør glødet i 68 av de 125 artene.

Forskerne undersøkte også om fluorescens var mer vanlig hos natt- eller dagaktive arter. De oppdaget at begge typer pattedyr viste biofluorescens, men nattlige pattedyr hadde en tendens til å vise det mer.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det å skinne et UV-lys for å oppdage glødende pattedyr om natten kan skade synet deres. Naturentusiaster anbefales å bruke rødt lys til spotlighting i stedet for UV-lys.

Avslutningsvis fremhever denne studien det bemerkelsesverdige mangfoldet av pattedyr og deres unike evner. Oppdagelsen av over 100 glødende pattedyr utvider vår forståelse av biofluorescens i dyreriket.

kilder:

– Royal Society Open Science – https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.232368