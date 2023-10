Over 100 flere pattedyr funnet å gløde, inkludert katter

En fersk studie har oppdaget at over 100 pattedyrarter, inkludert katter, har evnen til å lyse under ultrafiolett (UV) lys. Dette fenomenet, kjent som biofluorescens, oppstår når dyr absorberer UV-lys og sender det ut i forskjellige farger av det elektromagnetiske spekteret. I motsetning til bioluminescens, som stammer fra indre reaksjoner i en organisme, er biofluorescens avhengig av en ekstern lyskilde.

Tidligere var platypus, opossums og flygende ekorn de eneste kjente pattedyrene som viste biofluorescens. Imidlertid har denne nye forskningen utvidet listen betydelig, og bringer det totale antallet glødende pattedyrarter til 125. For å gjennomføre studien undersøkte forskere prøver ved Western Australia Museums samling og identifiserte forskjellige biofluorescerende pattedyr. Noen av disse inkluderte leoparden, rødreven, isbjørnen og huskatten.

Interessant nok viste studien at hvit og lys pels viste fluorescens hos 107 av de 125 artene. I tillegg ga pigmenterte klør ut en glød hos 68 av artene. Det ble også funnet at biofluorescens forekommer i både dag- og nattaktive pattedyr, selv om den sistnevnte gruppen har en tendens til å vise en litt høyere prevalens av denne egenskapen.

Forskere advarer imidlertid mot å bruke UV-lys for å lokalisere glødende pattedyr om natten, da eksponering for UV-lys kan skade synet deres. I stedet anbefaler de å bruke røde lys for spotlighting. Enten det er å finne en katt eller en isbjørn, er det best å utvise forsiktighet mens du utforsker dette fascinerende aspektet ved pattedyrbiologi.

kilder:

– Royal Society Open Science

– Western Australia Museum