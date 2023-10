Global oppvarming kan øke spredningen av korallrev-rovdyr

Global oppvarming bidrar ikke bare til korallbleking, men har også potensial til å øke bestanden av tornekrone sjøstjerner, som er kjente rovdyr av korallrev. Disse sjøstjernene, i voksen alder, er veritable rovdyr som sluker korallrev. Men som ungdyr fungerer de som planteetere og venter på at levende koraller skal komme seg før de blir korallrovdyr.

Forskere fra University of Sydney utførte eksperimenter for å teste motstanden til unge tornekrone sjøstjerner mot varmestress. Eksperimentene hadde som mål å etterligne forholdene til marine hetebølger som fører til korallbleking og dødelighet. Sjøstjernene ble utsatt for hetebølgescenarier med temperaturer fra 28°C til 30°C, og de viste en betydelig større toleranse for hetebølgeforhold sammenlignet med koraller.

Studien, publisert i tidsskriftet Global Change Biology, fant at unge tornekrone sjøstjerner var i stand til å motstå høye temperaturer i opptil 20 dager. Denne motstanden er nesten tre ganger større enn varmeintensiteten som forårsaker korallbleking. Funnene tyder på at oppvarming av vann faktisk kan være til nytte for disse sjøstjernene. Overfloden av korallruinhabitater som følge av korallbleking og dødelighet gjør at antallet øker over tid.

Havoppvarming er en direkte trussel mot korallers overlevelse, med forskjellige korallarter som forsvinner i regioner som Middelhavet og Great Barrier Reef i Australia som opplever alvorlig bleking. I følge en rapport fra den australske regjeringen ble 91 % av Great Barrier Reefs koraller skadet av bleking etter en langvarig sommervarmebølge.

Avslutningsvis utgjør global oppvarming en betydelig trussel mot korallrevene, ikke bare gjennom bleking, men også ved potensielt å fremme spredningen av tornekrone sjøstjerner. Å forstå virkningene av klimaendringer på marine økosystemer er avgjørende for bevaringsarbeid.

kilder:

– Universitetet i Sydney

– Global Change Biology Journal