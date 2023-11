Ny innsikt i Ios vulkanske aktivitet

En fersk studie utført av et team av forskere fra NASAs Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, University of Arizona og Arizona State University har kastet nytt lys over den vulkanske aktiviteten til Io, en av Jupiters måner. Ved å analysere varmeutslippsdata hentet fra sensorer på Juno-romfartøyet, var forskerne i stand til å skape en global oversikt over Ios vulkanske aktivitet.

Tidligere forskning indikerte at Io er det mest vulkansk aktive objektet i solsystemet, med en overflate dekket av kalderaer og elver av smeltet stein. Forskere har lenge vært nysgjerrige på kilden til denne intense vulkanske aktiviteten. Den rådende hypotesen antyder at tidevannsoppvarming forårsaket av Jupiters gravitasjonskraft er ansvarlig for å generere varmen som trengs for å gi drivstoff til vulkanutbruddene. Det har imidlertid vært en debatt om hvorvidt denne varmen stammer fra dypt inne i Io eller nærmere overflaten.

Den nye studien gir overbevisende bevis som støtter sistnevnte hypotese. Forskerne oppdaget at Io avgir 60 % mer varme langs sine lavere breddegrader sammenlignet med høyere breddegrader. Dette funnet tyder på at varmen som er ansvarlig for den vulkanske aktiviteten er konsentrert like under månens overflate. Forskerne foreslår at Io kan ha en myk øvre mantel eller til og med et smeltet hav under skorpen.

Det globale synet på Ios vulkanske aktivitet skapt av forskerteamet er basert på analysen av 266 vulkanske hotspots. Dette omfattende varmekartet gir verdifull innsikt i fordelingen og intensiteten av vulkansk aktivitet over månen. Det fremhever også viktigheten av å studere polene til Io, som hadde fått lite oppmerksomhet i tidligere forskning.

Å forstå dynamikken i Ios vulkanisme er avgjørende for å avdekke mysteriene til planetarisk geologi og prosessene som former himmellegemer. Fremtidige studier vil utvilsomt bygge på disse funnene, og potensielt tilby enda mer detaljert innsikt i den spennende vulkanske aktiviteten til Io.

FAQ

Hva er hovedkilden til varme for Ios vulkanske aktivitet?

Hovedkilden til varme for Ios vulkanske aktivitet antas å være tidevannsoppvarming forårsaket av Jupiters gravitasjonskraft. Endringer i avstanden mellom Io og Jupiter resulterer i friksjon i månens steinete materiale, og produserer varme.

Hvor ligger varmen som er ansvarlig for Ios vulkanske aktivitet?

Den nye forskningen antyder at varmen som er ansvarlig for Ios vulkanske aktivitet er konsentrert like under månens overflate, spesielt langs dens lavere breddegrader. Dette funnet indikerer muligheten for en myk øvre mantel eller til og med et smeltet hav under Ios skorpe.

Hvordan ble det globale synet på Ios vulkanske aktivitet skapt?

Det globale synet på Ios vulkanske aktivitet ble skapt ved å analysere varmeutslippsdata hentet fra sensorer på Juno-romfartøyet. Forskerne kombinerte nye data fra Junos bane rundt Jupiters poler med tidligere data for å kartlegge 266 vulkanske hotspots over Io.

Hvorfor er det viktig å studere Ios poler?

Å studere Ios poler er avgjørende for å forstå fordelingen og intensiteten av vulkansk aktivitet på månen. Tidligere forskning har hovedsakelig fokusert på Ios ekvator, og lite var kjent om polene. Den nye studien fremhever behovet for å undersøke polarområdene for å få en omfattende forståelse av Ios vulkanske prosesser.

kilde: phys.org