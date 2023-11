Ny studie avslører alarmerende akselerasjon av global oppvarming

En fersk studie ledet av James Hansen, anerkjent vitenskapsmann og tidlig talsmann for bevissthet om klimaendringer, har avdekket urovekkende funn angående jordens klimafølsomhet for menneskeskapte endringer. I motsetning til tidligere estimater, tyder forskningen på at global oppvarming akselererer mye raskere enn forventet. Hvis dagens trender vedvarer, kan vi nå den kritiske temperaturterskelen på 1.5 grader Celsius skissert i klimaavtalen fra Paris i løpet av det neste tiåret, med en sviende økning på 2 grader Celsius forventet innen 2050.

Alvorligheten til disse anslagene overgår våre tidligere forventninger og forutsier en fremtid plaget av hyppigere og alvorligere klimahendelser, som utgjør enestående utfordringer for menneskelig overlevelse. Det som virkelig er bekymrende er at en betydelig del av denne globale oppvarmingen allerede er "i rørledningen" på grunn av vedvarende fossilt brenselforbruk. Studien argumenterer for at jordens følsomhet for effektene av fossilt brensel er langt større enn tidligere antatt, noe som forverrer hastigheten på global oppvarming og forsterker virkningene vi allerede er vitne til.

I lys av denne klimakrisen tar Hansen og forskerteamet til orde for hastetiltak i form av en global karbonavgift. Forslaget deres inkluderer en mer kontroversiell strategi kjent som "solar geoengineering." Denne uortodokse tilnærmingen innebærer kunstig dimming av jordens temperatur ved å injisere svovel i atmosfæren, og skape et reflekterende skjold som avleder sollys bort fra planeten. Mens solenergi geoengineering ikke er uten kritikere på grunn av potensielle miljørisikoer, hevder noen forskere at dette ekstraordinære tiltaket er uunnværlig for å avverge katastrofale temperaturøkninger.

Denne banebrytende forskningen fungerer som en utvetydig vekker, og krever umiddelbar og samordnet innsats for å bekjempe klimakrisen. Selv om det fortsatt er viktig å redusere utslippene, har fremgangen i overgangen til karbonfrie energikilder og etablering av effektive karbonprismekanismer gått skuffende sakte. Følgelig kan midlertidig intervensjon gjennom håndtering av solstråling være nødvendig for å sikre en lysere fremtid for kommende generasjoner.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Spørsmål: Akselerer den globale oppvarmingen?

A: Ja, ifølge en fersk studie ledet av James Hansen, akselererer global oppvarming i et raskere tempo enn tidligere forstått.

Spørsmål: Hva er de anslåtte temperaturøkningene?

A: Studien spår at verden vil overgå 1.5 grader Celsius over førindustrielt nivå i løpet av det neste tiåret og nå en 2-graders økning innen 2050.

Spørsmål: Vil verden bryte grensen på 1.5 grader Celsius?

A: Ja, hvis den globale oppvarmingen fortsetter med nåværende hastighet, vil den internasjonalt avtalte temperaturterskelen på 1.5 grader Celsius som er skissert i klimaavtalen fra Paris sannsynligvis bli brutt mye raskere enn forventet.

Spørsmål: Hva er konsekvensene av akselerert global oppvarming?

A: Studien advarer om at akselerert global oppvarming vil gi opphav til mer ekstreme klimaforhold og utgjøre større utfordringer for menneskets overlevelse.

Spørsmål: Hvilke løsninger foreslås for å møte denne krisen?

A: Forskerne anbefaler implementeringen av en global karbonavgift og utforsking av potensialet til solenergi-geoengineering, en kontroversiell tilnærming som involverer injeksjon av svovel i atmosfæren for å senke globale temperaturer.