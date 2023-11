Astrofysikere avslører den kaotiske naturen til gassgigantiske planeter

By

Astrofysikere har oppdaget at gassgigantiske planeter, som Jupiter, har en dyp innvirkning på stabiliteten og beboeligheten til mindre planeter innenfor samme stjernesystem. En banebrytende studie publisert i The Astronomical Journal kaster lys over hvordan tyngdekraften til disse massive planetene kan forstyrre banene til planeter på størrelse med jorden, og til slutt føre til ugjestmilde forhold.

I vårt eget solsystem fungerer Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun som beskyttende skjold, og avleder potensielle trusler som asteroider og kometer bort fra jorden. Situasjonen kan imidlertid være ganske annerledes i andre stjernesystemer. Ved hjelp av datasimuleringer undersøkte forskere stjernesystemet HD 141399 som ligger i stjernebildet Boötes, som huser fire gassgigantiske planeter. Funnene avslørte at disse "fire Jupiterne" skapte kaos, destabiliserte banene til naboplaneter og kastet dem ut fra den beboelige sonen.

Den beboelige sonen, ofte referert til som Goldilocks-sonen, er området rundt en stjerne der forholdene er akkurat passe for flytende vann å eksistere på planetens overflate - en avgjørende faktor for å støtte liv. Den er avgrenset av "kokelinjen" og "islinjen", som representerer punktene der vann enten vil fordampe eller fryse fast.

Hovedforfatter av studien, Stephen Kane fra University of California – Riverside, beskriver HD 141399-systemet som et kaotisk sted, med gassgigantene som fungerer som «wrecking balls» som forstyrrer planetarrangementet. Simuleringene indikerer at bare noen få utvalgte områder ville tillate en steinete planet å forbli i en stabil bane innenfor den beboelige sonen.

For å legge til ytterligere støtte til denne teorien, publiserte forskerne også en annen artikkel som fokuserte på GJ 357, et stjernesystem som ligger bare 30 lysår unna vårt eget. De første antakelsene antydet eksistensen av en planet på størrelse med jorden innenfor den beboelige sonen. Imidlertid avslørte simuleringer at denne planeten sannsynligvis er mye større, omtrent ti ganger jordens masse, noe som gjør den ugjestmild for liv. Gravitasjonskaoset forårsaket av den overdimensjonerte planeten hindrer andre mindre planeter fra å forbli innenfor den beboelige sonen.

Denne forskningen minner oss om den verdifulle planetariske konfigurasjonen i vårt eget solsystem, som muliggjør stabilitet og potensiell beboelighet på jorden. Å forstå den forstyrrende naturen til gassgigantiske planeter gir avgjørende innsikt i den komplekse dynamikken som styrer stjernesystemer og fremhever viktigheten av videre utforskning av eksoplaneter.

