Ny forskning tyder på at gigantiske dinosaurkadaver var viktige matkilder for kjøttetende rovdyr

Nyere forskning utført av forskere fra Portland State University i USA tyder på at gigantiske dinosaurkadaver, spesielt de av sauropoder som Diplodocus, spilte en avgjørende rolle som matkilde for store kjøttetende rovdyr. Kjøttspisende dinosaurer bebodde økosystemer som vrimlet av både levende og avdøde byttedyr.

Forskerne foreslår at disse rovdyrene ventet til den tørre årstiden da det var større sannsynlighet for at dyr døde. Deretter koste de seg med skrottene og lagret fettet i halene for å opprettholde seg selv til neste tørre sesong. Denne strategien tillot dem å overleve og trives i miljøet.

For å teste denne teorien laget forskerne en virtuell simulering basert på den eldgamle faunaen til den jura-aldrede Morrison-formasjonen, en geologisk formasjon funnet i det vestlige Nord-Amerika. Dette simulerte økosystemet inkluderte store rovdyr som Allosaurus, store sauropoder, deres kadaver og en endeløs tilførsel av jaktbare stegosaurer.

Ved å bruke en evolusjonsmodell oppdaget forskerne at store teropoder som Allosaurus kunne ha tilpasset seg for å overleve primært på sauropod-ådsler. Selv når jaktbare byttedyr var tilgjengelig, ga fangst av ådsler større fordeler, noe som førte til bedre kondisjon for disse rovdyrene. Forskerne mener at seleksjonspress favoriserte åtseldyrene, mens rovdyrene led av lavere kondisjon.

Modellen viste også at en enkelt sauropod-skrott kunne gi nok kalorier til å opprettholde rundt 25 allosaurer i uker eller måneder. Tatt i betraktning at sauropoder ofte var de mest tallrike dinosaurene i miljøet, er det logisk fornuftig at disse rovdyrene ville vente på en massedød i den tørre årstiden for å feste seg med sauropod-skrotter og lagre fett for fremtidig overlevelse.

Det er viktig å merke seg at modellen brukt i denne studien representerer en forenklet abstraksjon av et komplekst system. Inkludering av tilleggsvariabler, for eksempel andre dinosaurarter eller forskjellige aspekter av de simulerte dinosaurenes livshistorie, kan potensielt endre resultatene.

Denne forskningen, som kaster lys over den økologiske dynamikken til eldgamle økosystemer, ble publisert i tidsskriftet PLoS One.

FAQ

1. Hva er betydningen av denne forskningen?

Denne forskningen antyder at gigantiske dinosaurkadaver, spesielt de av sauropoder, var avgjørende matkilder for store kjøttetende rovdyr i gamle økosystemer. Den gir innsikt i fôringsatferden og overlevelsesstrategiene til kjøttspisende dinosaurer.

2. Hvorfor ventet rovdyrene til den tørre årstiden for å feste seg med kadaver?

Forskerne mener at rovdyr ventet på den tørre årstiden fordi det var mer sannsynlig at dyr døde i løpet av denne tiden på grunn av knapphet på ressurser. Dette gjorde det mulig for rovdyrene å feste seg på kadaverne, lagre fett i halene og opprettholde seg selv til neste tørre sesong.

3. Hvordan testet forskerne teorien sin?

For å teste teorien deres skapte forskerne en virtuell simulering av et dinosaurøkosystem basert på den eldgamle faunaen til den jura-aldrede Morrison-formasjonen. Denne simuleringen inkluderte rovdyr, sauropoder, deres kadaver og jaktbare stegosaurer. De brukte en evolusjonsmodell for å måle egnetheten til simulerte rovdyr under forskjellige scenarier.

4. Hvorfor ga fangst av åtsel større fordeler enn jakt?

Forskningen tyder på at fangst av kadaver ga større fordeler fordi store kilder til sauropod-skrotter var tilgjengelige. Dette gjorde det mulig for åtseldyr å få en rikelig og lett tilgjengelig matkilde, noe som førte til forbedret kondisjon sammenlignet med jakt på levende byttedyr.

5. Hva er begrensningene for studien?

Studien erkjenner at modellen som er brukt er en forenklet abstraksjon av et komplekst system. Inkludering av tilleggsvariabler, for eksempel flere dinosaurarter eller forskjellige trekk ved de simulerte dinosaurenes livshistorie, kan potensielt endre resultatene.