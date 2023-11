Ny oppdagelse: Vulkankrater avslører naturens spøkelsesaktige ansikt

By

I et fantastisk nytt bilde tatt av en astronaut ombord på den internasjonale romstasjonen, dukker et fascinerende ansikt opp fra dypet av Trou au Natron, et vulkansk krater som ligger i Sahara-ørkenen. Denne uhyggelige formasjonen ligger i Tibesti-fjellene, en serie vulkanske konstruksjoner som bidrar til mystikken i dette overjordiske landskapet.

Krateret er fylt med natron, en unik blanding av natriumkarbonatdekahydrat, natriumbikarbonat (natron) og spor av natriumklorid (salt) og natriumsulfat. Det er denne natronblandingen, historisk brukt av gamle egyptere for mumifiseringsformål, som gir Trou au Natron sitt distinkte navn.

Det som gjør Trou au Natron virkelig fengslende, er dens utrolige topografi. Høye kratervegger omgir en vidstrakt saltflate, og skaper en sterk og imponerende utsikt. Skygger kastet av kanten av en kaldera, sammen med slaggkjegler som ligner øyne og en nese, bidrar til illusjonen av et ansikt som titter ut fra krateret.

Disse slaggkjeglene er relativt unge, etter å ha blitt dannet i løpet av de siste millioner årene, og kanskje så sent som for noen tusen år siden. Det hvite området rundt "munnen" av ansiktet er en mineralskorpe som består av natron. Denne skorpen materialiserer seg når varmt kildevann samler seg på overflaten og deretter fordamper, slik at mineralrik damp kan stige opp i denne geotermisk aktive regionen.

Dette bemerkelsesverdige bildet viser ikke bare skjønnheten til jordens naturlige formasjoner, men tilbyr også en mulighet for refleksjon. Det minner oss om de intrikate og ofte mystifiserende underverkene som finnes rett under føttene våre.

