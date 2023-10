Spooky Season brings a Cosmic Show: Blood Moon Partial Lunar Eclipse

By

Denne oktober, forbered deg på å være vitne til et himmelsk skue når Solen, Månen og Jorden passer perfekt, og gir oss en fascinerende Blood Moon delvis måneformørkelse. I dette uhyggelige fenomenet vil jorden se ut til å ta en kosmisk bit av månen, som minner om en vampyr som fester seg med sitt bytte.

Måneformørkelser oppstår når jordens og månens baner synkroniseres, og plasserer jorden direkte mellom solen og månen. Som et resultat blokkeres solens lys av jorden, og kaster skyggen over månens overflate. I motsetning til en total måneformørkelse der jordens skygge dekker fullmånen fullstendig, dekker en delvis måneformørkelse bare delvis månen, og skaper en illusjon av et "bitt" på satellitten vår.

Den storslåtte visningen av den delvise måneformørkelsen på Blodmånen vil finne sted 28.–29. oktober, og fengslende observatører over hele Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia, Afrika, Asia, Stillehavet og utvalgte områder i Arktis og Antarktis. For å bestemme de spesifikke seertidene der du befinner deg, se TimeandDates interaktive formørkelseskart eller se livestrømmen deres.

Under den delvise formørkelsen vil månen passere gjennom jordens nesten-skygge, kjent som en penumbral formørkelse. Denne fasen vil være synlig i omtrent en time på hver side av den delvise formørkelsen. Hele formørkelsen, inkludert alle faser, forventes å vare rundt 4 timer og 25 minutter, selv om de mest fengslende øyeblikkene bare vil vare i omtrent 1 time og 17 minutter. Omtrent 6 prosent av månens overflate vil være nedsenket i jordens skygge i løpet av denne tiden.

Interessant nok forekommer formørkelser vanligvis i par. Etter den nylige ringformede solformørkelsen eller "ring of fire"-formørkelsen som ble observert i Nord- og Sør-Amerika 14. oktober, inkluderer de kommende kosmiske hendelsene en penumbral måneformørkelse 24.–25. mars 2024, og en total solformørkelse 8. april 2024 .

La oss nå ta opp navnet "Blood Moon". Selv om helgens formørkelse ikke vil produsere en ekte blodmåne, gir navnet et snev av drama til anledningen. Blodmåner refererer vanligvis til det rødlige utseendet til Månen under en total måneformørkelse, forårsaket av solens lys som sprer seg gjennom jordens atmosfære. Imidlertid utpeker forskjellige kulturer ofte oktobers fullmåne med forskjellige navn, for eksempel Hunter's Moon eller Blood Moon.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en delvis måneformørkelse?

A: Under en delvis måneformørkelse er bare en del av månen dekket av jordens skygge, og skaper en illusjon av en "bit" av månen.

Spørsmål: Hvor vil den kommende delvise måneformørkelsen være synlig?

A: Formørkelsen vil være synlig fra Europa, Nord-Amerika, deler av Sør-Amerika, Australia, Afrika, Asia, Stillehavet og utvalgte områder i Arktis og Antarktis.

Spørsmål: Hvor lenge vil formørkelsen vare?

A: Hele formørkelsen, inkludert alle faser, vil vare i omtrent 4 timer og 25 minutter. Imidlertid vil de mest fengslende øyeblikkene vare i rundt 1 time og 17 minutter.

Spørsmål: Vil månen se rød ut under denne formørkelsen?

A: Nei, månen vil ikke se rød ut under denne delvise måneformørkelsen. En "blodmåne" refererer spesifikt til den rødlige fargen observert under en total måneformørkelse.