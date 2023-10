Simulering av langsiktig radionuklidmigrering i oppsprukket bergarter ved bruk av geoteknisk sentrifugemodellering

Forskere fra Zhejiang University har utviklet en ny metode for å simulere transport av radionuklider eller forurensninger gjennom småskala oppsprukket granitt ved bruk av geoteknisk sentrifugemodellering. Dette er spesielt viktig for å forstå de langsiktige transportproblemene i store romlige og lange tidsmessige skalaer. Dyp geologisk deponering er en allment akseptert metode for å håndtere radioaktivt avfall, men det er risiko for potensielle lekkasjer eller endringer i det geologiske miljøet, som kan føre til migrering av radionuklider inn i biosfæren.

Tradisjonelle feltovervåkingsmetoder var utilstrekkelige for å løse disse langsiktige transportproblemene. Forskerne har imidlertid utnyttet egenskapene til 3D-utskriftsteknologi for å skape et unikt strukturelt design for oppsprukket steinprøver med justerbar permeabilitet. Ved å kombinere dette med et forseglet kontrollapparat, var de i stand til å gjennomføre eksperimenter med både normal gravitasjon og hypergravitasjon for å vurdere barriereytelsen til oppsprukket bergarter med lav permeabilitet.

Hypergravitasjonseksperimentet ble opprinnelig brukt til å simulere forurensningstransport i jordsmonn, men effekten på oppsprukket stein forble ukjent. Forskerne brukte den 3D-printede frakturnettverksmodellen og hypergravitasjonseksperimentet for å fylle dette kunnskapsgapet. Resultatene viste at denne metodikken kunne evaluere den langsiktige barriereytelsen til oppsprukket berg med lav permeabilitet.

Dette gjennombruddet har betydelige implikasjoner for feltet dyp geologisk deponering. Forskerne håper at funnene deres vil inspirere til videre utforskning av potensialet til hypergravitasjonseksperimenter og 3D-printede bruddnettverk for å vurdere den langsiktige levedyktigheten til avhendingsmetoder. Denne forskningen åpner for nye muligheter for å studere transport av radionuklider eller forurensninger i oppsprukket berg og forbedre sikkerheten ved dyp geologisk deponering av kjernefysisk avfall.

