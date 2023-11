Metro Vancouver Værmelding gir optimale forhold for å se nordlyset

Metro Vancouver-værmeldingen bringer spennende nyheter for himmelentusiaster. I løpet av de neste par dagene kan lokalbefolkningen få muligheten til å se en fantastisk visning av nordlyset. Sammen med stormfullt romvær er forholdene svært gunstige for å oppleve den fascinerende dansen til nordlysets grønne glød som synker ned over det nedre fastlandet.

Ifølge VIAs Downtown Center Weatherhood-stasjon startet tirsdag 7. november med vindforhold, men kveldsvarselet lover delvis skyet men tørt vær med temperaturer som vil falle til 5 C. Onsdag kan det komme noe nedbør i løpet av dagen, men kvelden værmeldingen indikerer klar himmel.

National Oceanic and Atmospheric Administrations Space Weather Prediction Center overvåker for tiden en G2 (Moderate) geomagnetisk stormklokke, først og fremst på grunn av oppførselen til raske solvinder og de langvarige effektene av Coronal Mass Ejections (CMEs) over helgen. Senteret spår muligheten for flere CMEer med potensielle effekter som varer til 10. november.

University of Alaska Fairbanks (UAF) har spådd "høy" nordlysaktivitet for tirsdag 7. november, noe som gjør visninger mulig over en betydelig del av Nord-Amerika, inkludert hele Canada. I motsetning til det typiske varselet, som antyder å se nordlyset lavt i horisonten i Vancouver, kan denne skjermen være synlig over hele området. Andre byer som Minneapolis, Milwaukee, Toronto og Charlottetown kan også ha sjansen til å se nordlyset over hodet.

For de i byer lenger sør, som Boise, Lincoln, Indianapolis og Annapolis, kan danselysene være synlige lavere i horisonten. UAF gir et online nordlysmonitorkart, som viser områdene der den grønne gløden til nordlyset sannsynligvis vil nå. Kartet inneholder også en kort beskrivelse av nordlysaktiviteten for hver dag, slik at seerne kan planlegge fremover.

Onsdag gir en ny mulighet til å se nordlyset. I følge UAF vil "aktive" skjermer være mulige overhead fra Inuvik, Yellowknife, Rankin og Iqaluit til Juneau, Edmonton, Winnipeg og Sept-Iles. Vancouver, Great Falls, Pierre, Madison, Lansing, Ottawa, Portland og St. Johns kan kanskje se dem lavt i horisonten.

UAF forventer lignende nordlys rekkevidde på torsdag, noe som betyr at hvis været tillater det, kan danselysene fortsatt være synlige lavt i horisonten i Vancouver.

Ikke gå glipp av denne ekstraordinære sjansen til å se nordlyset lyser opp nattehimmelen over Metro Vancouver. Hold øye med værmeldingen og forbered deg på å bli betatt av den fryktinngytende visningen av naturens kunstverk.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er nordlyset?

Nordlyset, også kjent som aurora borealis, er naturlig lys som oppstår i jordens polare områder. Disse fantastiske fenomenene er forårsaket av ladede partikler fra solen som kolliderer med atomer og molekyler i jordens atmosfære.

2. Hvorfor er forholdene gunstige for å se nordlyset i Metro Vancouver?

Værmeldingen Metro Vancouver spår tørre og klare forhold, som er ideelle for skygazere å se nordlyset. I tillegg har National Oceanic and Atmospheric Administrations Space Weather Prediction Center utstedt en geomagnetisk stormklokke, som indikerer en høyere sjanse for nordlysaktivitet.

3. Hvordan kan jeg spore varselet for nordlys?

University of Alaska Fairbanks tilbyr et online nordlysmonitorkart som viser regionene der nordlysets grønne glød sannsynligvis vil nå. Kartet inneholder også en kort beskrivelse av nordlysaktiviteten for hver dag, slik at seerne kan planlegge og forutse de beste mulighetene for å se nordlyset.