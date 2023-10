Forskere analyserer distribusjonen av neandertaler-DNA i moderne mennesker

By

Forskere ved Universitetet i Genève (UNIGE) har utført en studie som analyserer fordelingen av neandertaler-DNA i genomene til moderne mennesker de siste 40,000 XNUMX årene. Studien, publisert i Science Advances, gir innsikt i den vanlige historien til neandertalere og moderne mennesker.

Studien avslører at moderne mennesker, som stammer fra Afrika, begynte å erstatte neandertalere i den vestlige delen av Eurasia for 40,000 XNUMX år siden. Denne erstatningen skjedde gradvis over flere årtusener, noe som førte til integrering av neandertaler-DNA i genomene til moderne mennesker.

Forskerne undersøkte tilstedeværelsen av neandertaler-introgresjonsgradienter etter menneskelige ekspansjoner ved å analysere eurasiske paleogenomer. De fant at ekspansjonen utenfor Afrika resulterte i romlige gradienter av neandertaler-forfedre som vedvarte gjennom tidene. Utvidelsen av tidlig neolittiske bønder spilte en betydelig rolle i å redusere neandertaler-introgresjon i europeiske populasjoner sammenlignet med asiatiske populasjoner.

Genomsekvensering og komparativ analyse har fastslått at neandertalere og moderne mennesker blandet seg, noe som resulterte i omtrent to prosent av neandertaler-DNA i dagens eurasiere. Denne prosentandelen varierer litt mellom regioner i Eurasia, med asiatiske populasjoner som har en litt høyere andel neandertaler-DNA enn europeiske populasjoner.

En hypotese for å forklare denne forskjellen er at naturlig utvalg kan ha hatt varierende effekter på neandertalergener i forskjellige populasjoner. UNIGE-forskerne foreslår imidlertid en alternativ hypotese basert på migrasjonsstrømmer. I følge deres hypotese, jo lenger man beveger seg bort fra Afrika, jo høyere er andelen av neandertaler-DNA, ettersom neandertalere først og fremst var lokalisert i Europa.

For å teste denne hypotesen brukte forskerne en database med mer enn 4,000 genomer fra individer som har levd i Eurasia de siste 40 årtusener. De statistiske analysene avslørte at paleolittiske jeger-samlere i Europa hadde en litt høyere andel neandertaler-DNA enn de i Asia. Men under overgangen til den neolitiske perioden sank andelen av neandertaler-DNA i europeiske populasjoner. Denne nedgangen falt sammen med ankomsten av de første bøndene fra Anatolia, som hadde en lavere andel neandertaler-DNA. Interavl mellom disse bøndene og de europeiske bestandene fortynnet neandertaler-DNAet ytterligere.

Studien fremhever bruken av eldgamle genomer og arkeologiske data for å spore historien til hybridiserte arter. Den gir også en referanse for fremtidige studier for å oppdage genetiske profiler som avviker fra gjennomsnittet og kan ha fordelaktige eller uheldige effekter.

kilder:

– Science Advances: «Tidligere menneskelige ekspansjoner formet det romlige mønsteret til neandertaler-forfedre»

– Universitetet i Genève: «Fortidens menneskelige ekspansjoner formet det romlige mønsteret til neandertaler-forfedre»