Ny metode tillater samtidig genmodifisering hos dyr

Forskere fra ETH Zürich har utviklet en metode som tillater flere genmodifikasjoner i cellene til et enkelt dyr ved hjelp av CRISPR-Cas-gensaksen. Cellene i individuelle organer er genetisk modifisert på en mosaikklignende måte, hvor hver celle har bare ett gen endret. Denne metoden gjør det mulig for forskere å studere effekten av ulike genforandringer i et enkelt eksperiment.

Forskerne har vellykket brukt denne tilnærmingen på voksne mus, og markerer første gang det har blitt gjort i levende dyr. De brukte det adeno-assosierte viruset (AAV) for å levere instruksjoner til musenes celler for genedestruksjon. Ved å infisere musene med en blanding av virus med ulike instruksjoner, kunne de slå av ulike gener i hjernecellene.

Ved hjelp av denne metoden fikk forskerne ny innsikt i en sjelden genetisk lidelse hos mennesker kjent som 22q11.2 delesjonssyndrom. De fokuserte på 29 gener i den kromosomale regionen assosiert med sykdommen og oppdaget at tre av disse genene spiller en betydelig rolle i hjernecelledysfunksjon. Studien avdekket også mønstre i musecellene som minner om schizofreni og autismespekterforstyrrelser. Denne nye informasjonen kan potensielt føre til utvikling av legemidler som kompenserer for den unormale genaktiviteten.

Metoden har applikasjoner utover å studere denne spesielle genetiske lidelsen. Den kan brukes til å studere andre genetiske lidelser og sykdommer med flere gener involvert. Forskerne planlegger å øke antallet modifiserte gener fra dagens 29 til flere hundre per eksperiment. De har søkt patent på teknologien og etablerer en spin-off for å videreutvikle og utnytte denne metoden.

