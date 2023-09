The Future of Genetic Research: Advancements in CRISPR Technology

Forskere ved ETH Zürich har gjort betydelige fremskritt innen genetisk modifikasjon med sin nye metode som lar dem genetisk modifisere hver celle annerledes hos dyr. Denne banebrytende teknikken har potensial til å revolusjonere genetisk forskning ved å gjøre det mulig for forskere å studere effekten av flere genmodifikasjoner i et enkelt eksperiment. Tidligere måtte forskere utføre en rekke dyreforsøk, som hver hadde fokus på en annen genmodifikasjon. Den nye metoden, som bruker CRISPR-Cas-gensaksen, gjør samtidig flere genforandringer i cellene til et enkelt dyr, som ligner en mosaikk. Mens hver celle bare har ett gen endret, varierer modifikasjonene på tvers av forskjellige celler i organet, noe som muliggjør presis analyse.

I en banebrytende studie publisert i Nature, brukte ETH Zürich-forskerne denne metoden på voksne mus. Ved å bruke det adeno-assosierte viruset (AAV) som et leveringssystem, var de i stand til å målrette og modifisere spesifikke gener i musenes celler. Forskerne fokuserte på 29 gener som er aktive i musehjernen og studerte RNA-profilene til individuelle hjerneceller etter å ha modifisert hvert gen. Gjennom denne analysen oppdaget de tre gener som er primært ansvarlige for hjernecelledysfunksjon i en sjelden genetisk lidelse kjent som 22q11.2 delesjonssyndrom. I tillegg fant de mønstre i musecellene som ligner symptomer på schizofreni og autismespekterforstyrrelser.

Evnen til å studere genetiske lidelser hos fullvoksne dyr fremmer forskningen på feltet betydelig. Den nye teknikken er spesielt verdifull for komplekse sykdommer som schizofreni, hvor flere gener spiller en rolle. Denne metoden kan brukes til å undersøke den unormale aktiviteten til gener og utvikle medisiner som kan kompensere for disse abnormitetene. Forskerne ser allerede etter å utvide antallet modifiserte gener per eksperiment fra 29 til flere hundre, noe som gjør tilnærmingen enda kraftigere.

ETH Zürich har søkt patent på denne innovative teknologien, og forskerne planlegger å etablere en spin-off for å videreutvikle og utnytte metoden. Fremskrittene innen CRISPR-teknologi har åpnet for uendelige muligheter for biomedisinsk forskning, slik at forskere kan få et vell av informasjon fra et enkelt eksperiment og akselerere søket etter de molekylære årsakene til komplekse genetiske sykdommer.

