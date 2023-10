Dechiffrere utviklingen av cyanobakterier: Innsikt fra genetisk analyse

Cyanobakterier, pionerene innen atmosfærisk oksygen, har spilt en viktig rolle i å forme jordens historie. Å forstå deres utvikling er avgjørende for å avdekke historien om livet på planeten vår. Inntil nylig ble det fossile lipidet 2-metylhopan ansett som en pålitelig biomarkør for cyanobakterier i eldgamle sedimenter. Ny forskning har imidlertid reist tvil om dens spesifisitet, da det ble oppdaget at Alphaproteobacteria også kan produsere dette lipidet.

Et team av internasjonale forskere, ledet av Yosuke Hoshino fra GFZ German Research Center for Geosciences og Benjamin Nettersheim fra MARUM—Center for Marine Environmental Sciences, forsøkte å avdekke den evolusjonære historien til genene som er ansvarlige for 2-metylhopansyntese. Ved å studere distribusjonen og diversifiseringen av disse genene, kunne de bestemme påliteligheten til 2-metylhopan som en biomarkør.

Funnene deres, publisert i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution, avslører at genet som er ansvarlig for produksjonen av 2-metylhopan, HpnP, allerede var til stede i den felles stamfaren til Cyanobacteria for over to milliarder år siden. Derimot skaffet Alphaproteobacteria dette genet for omtrent 750 millioner år siden. Følgelig kan 2-metylhopaner fortsatt tjene som en pålitelig biomarkør for oksygenproduserende cyanobakterier i sedimenter som dateres tilbake mer enn 750 millioner år.

Denne studien demonstrerer kraften til genetisk analyse i forbindelse med sedimentologi, paleobiologi og geokjemi for å forbedre den diagnostiske verdien av biomarkører. Ved å undersøke evolusjonshistorien til disse genene, kan forskere forbedre vår forståelse av tidlige økosystemer.

FAQ

Hva er betydningen av cyanobakterier i jordens historie?

Cyanobakterier spilte en avgjørende rolle i å transformere jorden fra et oksygenfritt miljø til et som støtter komplekst liv. De var hovedprodusentene av organiske forbindelser og atmosfærisk oksygen i lange perioder i løpet av jordens tidlige historie.

Hvorfor er fossile lipider viktige som biomarkører?

Fossile lipider, som 2-metylhopaner, kan indikere tilstedeværelsen av oksygenisk fotosyntese i eldgamle geologiske forekomster. I motsetning til de faktiske bakteriene, kan disse lipidene bli bevart i sedimentære bergarter i millioner av år og gi verdifull informasjon om tidligere økosystemer.

Hvorfor var det tvil om påliteligheten til 2-metylhopan som biomarkør?

Nylige funn avslørte at Alphaproteobacteria også kan produsere 2-methylhopanes, noe som reiser spørsmål om spesifisiteten til denne biomarkøren for Cyanobacteria. Denne studien klargjør den evolusjonære historien til genene som er involvert og bekrefter påliteligheten til 2-metylhopaner som en biomarkør for oksygenproduserende cyanobakterier.

Hva er den nye tilnærmingen som brukes i denne studien?

Forskerne kombinerte omfattende genetisk analyse med sedimentanalyser med høy renhet for å bestemme fordelingen av gener som er ansvarlige for produksjon av 2-metylhopan. Denne tilnærmingen gir en mer nøyaktig forståelse av den evolusjonære tidslinjen og forbedrer oppløsningen av økosystemrekonstruksjoner.