Gene Discovery forbedrer forståelsen av rothårvekst og nitratforsøk i gress

Forskere ved Washington State University har identifisert et gen, kalt "BUZZ", som spiller en avgjørende rolle i veksten av rothår i planter. Rothår er små strukturer som hjelper planter å absorbere vann og næringsstoffer fra jorda. Oppdagelsen av dette genet kaster ikke bare lys over mekanismene for rotvekst, men har også potensial til å forbedre bærekraftig avlingsproduksjon.

BUZZ-genet ble funnet å regulere rotvekst, både når det gjelder hastighet og lateral rotinitiering, som respons på konsentrasjonen av nitrater i jorda. Nitrogen er et essensielt næringsstoff for plantevekst, og nitrater er en primær kilde til nitrogen. Å forstå hvordan planter finner og bruker nitrater kan ha betydelige implikasjoner for landbruk, gjødslingspraksis og miljømessig bærekraft.

Interessant nok er BUZZ-genet uttrykt ved lave nivåer og hadde aldri blitt beskrevet før. Dette gjorde identifiseringen utfordrende. Genet antas å være bevart på tvers av forskjellige gressarter, inkludert viktige avlinger som hvete, ris, mais og bygg. Å forbedre disse avlingenes evne til å finne og effektivt utnytte nitrater kan ha en dyp innvirkning på global matproduksjon.

Forskerne går nå dypere inn i mekanismene som styres av BUZZ-genet. Ved å avdekke de spesifikke funksjonene til dette genet, håper de å avdekke mer innsikt i nitratforsøk og utvikling av rotsystem.

Studien ble ledet av PhD-studenter fra Washington State University lab, sammen med samarbeidspartnere fra andre institusjoner. Funnene fremhever viktigheten av grunnforskning for å forstå grunnleggende biologiske prosesser, som til slutt kan føre til praktiske anvendelser innen avlingsforbedring og bærekraft.

kilder:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: et essensielt gen for postinitiering av rothårvekst og en formidler av rotarkitektur i Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079