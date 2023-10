De mekaniske effektene av trening på muskelvekst utforsket ved hjelp av en innovativ gelmatte

By

Trening er kjent for å ha mange fordeler for kroppen vår, inkludert å gjøre musklene våre sterkere og mer tonet. Imidlertid har de eksakte mekanismene bak denne prosessen forblitt et mysterium. Forskere ved MIT har utviklet en unik treningsmatte laget av hydrogel som lar dem studere de rent mekaniske effektene av trening på mikroskopisk nivå.

Gelmatten, som i størrelse ligner en fjerdedel, inneholder bittesmå magnetiske partikler. Ved å bruke en ekstern magnet under matten for å bevege disse partiklene, kan gelen fås til å vingle som en vibrerende matte, og simulere kreftene musklene opplever under trening. Muskelceller dyrkes på gelen, og forskerne observerer hvordan de reagerer på den mekaniske øvelsen som skapes av magnetvibrasjonene.

De første funnene viser at konsekvent mekanisk trening kan føre til at muskelfibre vokser i en koordinert retning. Disse justerte og øvede fibrene er i stand til å trekke seg sammen. Dette antyder at gelen kan brukes til å lede veksten av muskelfibre, noe som potensielt kan føre til dannelsen av organiserte ark med solide og funksjonelle muskler. Slike muskler kan brukes i myke roboter eller for å reparere skadet vev.

Dr. Ritu Raman, fra MIT, håper at denne nye plattformen vil være i stand til å hjelpe til med gjenvekst av muskler etter skade eller til å redusere effekten av aldring. Ved å bedre forstå hvordan ulike mekaniske krefter, spesielt trening, påvirker muskelvev på cellenivå, kan forskere utvikle innovative måter å gjenopprette mobilitet hos mennesker med motoriske lidelser og skape fleksible roboter.

Gelmatten, kalt 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), gir en ikke-invasiv metode for å forme muskelfibre og studere deres respons på trening. Forskerne planlegger å bruke denne innovative gelen for å studere andre celletyper og deres respons på mekanisk stimulering.

Denne studien introduserer en ny tilnærming for å oppmuntre muskelceller til å justere og koordinere veksten ved hjelp av en vaklende gelmatte. Dette har potensial til å fremme muskelvevsteknikk og utdype vår forståelse av virkningen av mekaniske krefter på celleadferd.

(Kilde: Journalreferanse – Brandon Rios, Angel Bu, et al., Mechanically programmering anisotropy in engineered muscle with actuating extracellular matrices. Device. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)