En ny art av sauropod-dinosaur som ble avdekket i Spania

En ny studie har avslørt oppdagelsen av en tidligere ukjent art av sauropoddinosaur som levde for 122 millioner år siden i det som nå er den iberiske halvøy. Denne nye dinosaurarten, kalt Garumbatitan morellensis, ble funnet i Morella, Spania, og har utvidet vår forståelse av mangfoldet av dinosaurer fra den tidlige krittperioden i Europa.

Fossilene til denne nylig identifiserte dinosauren ble avdekket på fossilstedet Sant Antoni de la Vespa i Morella. Dette nettstedet har en av de høyeste konsentrasjonene av sauropod-dinosaurbein fra den europeiske nedre kritt og har gitt viktig innsikt i datidens dinosaurfaunaer. Restene av minst fire individer, inkludert tre som tilhører Garumbatitan morellensis, ble funnet i denne forekomsten.

Ledende forsker Pedro Mocho, en paleontolog fra Universitetet i Lisboa, beskrev en av individene som spesielt stor, med ryggvirvler over én meter brede og et lårben som kunne bli to meter langt. De fant også to nesten komplette og leddede føtter, et sjeldent funn i den geologiske oversikten.

Forskere var i stand til å skille Garumbatitan morellensis fra andre sauropoddinosaurer basert på dens distinkte anatomiske egenskaper. Lår- og fotmorfologien skiller den fra dens samtidige, og ligner sauropoder fra sen kritt. Denne studien kaster også lys over slektskapsforbindelsene mellom Garumbatitan morellensis og andre sauropoder fra den tidlige krittiden på den iberiske halvøy.

Videre fremhever denne forskningen den komplekse evolusjonshistorien til sauropoder fra den europeiske krittiden, noe som antyder spredning av arter mellom kontinenter. Funnene indikerer også forhold mellom europeiske sauropoder og de fra Asia, Nord-Amerika og Afrika.

De fossile materialene som ble oppdaget i Sant Antoni de la Vespa-forekomsten vil bli videre studert og restaurert, og gir verdifull innsikt i den tidlige utviklingen av sauropoder som dominerte dinosaurfaunaer i løpet av de siste millioner årene av mesozoikumtiden.

kilde:

– Journalreferanse: Pedro Mocho, Fernando Escaso, José M Gasulla et al. En ny sauropod-dinosaur fra nedre kritt i Morella (Spania) gir ny innsikt i den evolusjonære historien til iberiske somfospondylan-titanosauriformer. Zoological Journal of the Linnean Society. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad124