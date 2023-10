Garry Shannon trekker seg fra undervisningen for å fokusere på musikk

I et nylig intervju på Morning Focus kunngjorde den kjente musikeren Garry Shannon at han sluttet fra undervisningen ved St. Flannan's College i Ennis. Garry, som er et respektert medlem av det legendariske Kilfenora Ceilí Band, har bestemt seg for å flytte fokuset fullstendig mot musikkarrieren.

Kjent for sitt eksepsjonelle talent som en tradisjonell irsk musiker, har Garry spilt en betydelig rolle i å fremme irsk musikk og kultur gjennom sin undervisning og opptredener. I årevis har han vært et dedikert medlem av Kilfenora Ceilí Band, og fengslet publikum med sine energiske og livlige opptredener.

Garrys pensjonisttilværelse kommer som et bittersøtt øyeblikk for hans kolleger og studenter ved St. Flannan's College. Som lærer har han påvirket og inspirert utallige unge musikere, og formidlet sin kunnskap og lidenskap for irsk musikk. Hans avgang vil uten tvil etterlate et tomrom i skolens musikkavdeling.

Garrys beslutning om å trekke seg fra undervisningen åpner imidlertid spennende muligheter for ham til å utforske musikkarrieren sin ytterligere. Med sin omfattende erfaring og ubestridelige talent er han satt til å gjøre en enda større innvirkning på den irske musikkscenen.

