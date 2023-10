Forsterkende gravitasjonsbølgetester av generell relativitet mot astrofysiske antakelser

By

General Relativity (GR) har vært en utrolig vellykket modell av tyngdekraften, som har bestått hver eneste test som er kastet på den med glans. Imidlertid er den kjent for å være ufullstendig og stemmer ikke helt overens med andre grunnleggende fysikkteorier. Gravitasjonsbølger (GW) oppdaget av LIGO-eksperimentet tilbyr et nytt vindu for å undersøke gyldigheten til GR. Ved å studere avvikene mellom predikerte og observerte GW-bølgeformer, kan fysikere søke etter fysikk utover GR.

For å analysere GW-dataene brukes Bayesianske sannsynlighetsmodeller. Disse modellene beregner sannsynligheten for en bølgeform gitt dataene. Det innebærer å relatere modellparametere som beskriver avvik fra GR og populasjonen av sorte hull til de observerte dataene. Bayesiansk analyse er også avhengig av priors, som er sannsynlighetsfordelinger som representerer forkunnskap om parametrene. Priorer kan være informative eller uinformative, avhengig av vår forhåndsforståelse av parameterne.

En utfordring med å teste GR ved bruk av GW-data er den sterke korrelasjonen mellom parameterne som beskriver populasjonen av svarte hulls binære filer og parameterne som beskriver avvik fra GR. Dårlige antakelser om sorte hull-populasjonen kan påvirke slutningen om avvik fra GR. For eksempel, å anta en ensartet forhånd for svarte hull-populasjonen når den faktisk følger en maktlovfordeling, vil føre til et partisk resultat.

For å demonstrere virkningen av astrofysiske antakelser, sammenlignet forfatterne modeller med ensartede forutsetninger med modeller med astrofysisk motiverte forutsetninger. Resultatene viste signifikante forskjeller i de bakre fordelingene. Inkludering av astrofysisk informasjon førte til en preferanse for binære filer med mer like masseforhold, noe som resulterte i en lavere fusjons chirp-masse og en mer negativ avvikskoeffisient.

Forfatterne brukte også LIGO-data for å begrense massen til gravitonen, en hypotesepartikkel som formidler gravitasjonsinteraksjoner. Ved å inkludere astrofysiske priorer ble begrensningen på gravitonens masse redusert, noe som viste større støtte for en masseløs graviton og mindre støtte for avvik fra GR.

Avslutningsvis understreker forfatterne viktigheten av å inkludere astrofysiske forutsetninger i tester av GR ved bruk av GW-data. Disse prioriteringene bidrar til å redusere skjevheter fra uinformative prioriteringer og forbedrer nøyaktigheten av slutninger. Det er imidlertid viktig å prøve den tidligere plassen ordentlig og være klar over potensielle skjevheter som fortsatt kan eksistere.

– Kilder:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. "Forsterkende gravitasjonsbølgetester av generell relativitet mot astrofysiske antakelser" (Preprint, arXiv)