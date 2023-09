Ny Point-of-Care-analyse for rask påvisning av Monkeypox Virus

En proof-of-concept-studie publisert i The Lancet Microbe introduserer en lovende point-of-care-analyse for rask påvisning av monkeypox virus (MPXV). Forskerne fra Australia utviklet analysen basert på isotermisk amplifikasjon og CRISPR-Cas-teknologi. Med sin høye sensitivitet og spesifisitet presterte analysen godt sammenlignet med gullstandard kvantitativ polymerasekjedereaksjon (qPCR)-analysen.

Monkeypox er en zoonotisk sykdom forårsaket av MPXV, et stort dobbelttrådet DNA-virus. Selv om det først og fremst er rapportert hos menn som har sex med menn, har tilfeller også blitt observert hos kvinner og spedbarn. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte apekopper som en folkehelsenødsituasjon mellom juli 2022 og mai 2023 på grunn av den plutselige oppkomsten, rask spredning og mangel på informasjon om vaksineeffektivitet.

For øyeblikket er gullstandarden for diagnosemetoden for MPXV-deteksjon qPCR, som krever spesialisert utstyr og trent personell. Diagnose skjer vanligvis i spesialiserte laboratorier, og det kan ta flere dager etter prøvetaking for å oppnå resultater, spesielt i innstillinger med lite ressurser.

I denne studien utviklet forskerne en behandlingspunktanalyse kalt "MPXV-CRISPR" for rask MPXV-deteksjon. Analysen involverer ekstraksjon av genomisk DNA (gDNA) fra kliniske prøver, etterfulgt av amplifikasjon og deteksjon ved bruk av CRISPR-Cas12a-mediert DNA-spalting. Den kan leses ut ved hjelp av fluorescensbaserte og lateral-flow stripmetoder.

Analysen viste en klinisk sensitivitet på 100 % og en spesifisitet på 99.3 % sammenlignet med qPCR-analysen og et panel av virale og bakterielle patogener. Sidestrømavlesningen oppnådde en sensitivitet på 100 % og en spesifisitet på 98.6 % for MPXV, uten kryssreaktivitet mot andre virus.

MPXV-CRISPR-analysen kan være et verdifullt verktøy for rask diagnostisering av MPXV i situasjoner med lite ressurser. Det kan utføres på omtrent 45 minutter, og gir raske og nøyaktige resultater. Ytterligere forskning anbefales for å utvide spekteret av sirkulerende MPXV-linjer som analysen målretter mot.

kilder:

– The Lancet Microbe: “Rask deteksjon av Monkeypox Virus ved bruk av en CRISPR-Cas12a mediert analyse: En laboratorievaliderings- og evalueringsstudie”

– Definisjoner: Monkeypox virus (MPXV): Et stort dobbelttrådet DNA-virus som forårsaker apekopper, en zoonotisk sykdom som rammer både mennesker og dyr. MPXV-CRISPR: En behandlingspunktanalyse for rask påvisning av MPXV basert på isotermisk amplifikasjon og CRISPR-Cas-teknologi. Point-of-care assay: En diagnostisk test designet for å utføres på stedet der en pasient er tilstede, og gir raske resultater uten behov for spesialisert laboratorieutstyr eller opplært personell. Isotermisk amplifikasjon: En metode for å amplifisere nukleinsyrer ved en konstant temperatur, og eliminerer behovet for en termisk syklus. CRISPR-Cas-teknologi: Et genredigeringsverktøy som bruker CRISPR RNA (crRNA) og CRISPR-assosierte (Cas) proteiner for å målrette spesifikke DNA-sekvenser for spalting og modifikasjon.