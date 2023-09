De trollbindende vinnerbildene fra Astronomy Photographer of the Year 2023-konkurransen

Royal Observatory Greenwich har avslørt de fantastiske vinnerbildene fra konkurransen Astronomy Photographer of the Year 2023. Nå på sitt 15. år har konkurransen som mål å fremheve arbeidet til amatørromfotografer fra hele verden.

Vinnerbildet av årets konkurranse, med tittelen «Andromeda, Unexpected», ble tatt av Marcel Drechsler, Xavier Strottner og Yann Sainty fra Tyskland og Frankrike. Fotografiet fanger en aldri før sett oksygenbue ved siden av Andromedagalaksen. Ifølge fotografene var bildet en ulykkesfunn, da de i utgangspunktet hadde til hensikt å ta et vakkert bilde av Andromedagalaksen, men snublet over dette uventede fenomenet.

Fotografiet har fått oppmerksomhet fra forskere verden over, som nå samarbeider for å undersøke dette gigantiske objektet.

I tillegg til sammenlagtvinneren, anerkjenner konkurransen vinnere i ulike kategorier. Noen av de bemerkelsesverdige kategorivinnerne inkluderer:

– Skyscapes Photographer of the Year: «Grand Cosmic Fireworks» av Angel An, som viser frem sprites, et sjeldent atmosfærisk fenomen som ligner fyrverkeri.

– Årets solfotograf: "A Sun Question" av Eduardo Schaberger Poupeau, med solen med en glødetråd i form av et spørsmålstegn.

– Årets månefotograf: «Mars-Set» av Ethan Chappel, som fanger en okkultasjon av Mars som fant sted 8. desember 2022.

– Årets Aurorae-fotograf: «Brushstroke» av Monika Deviat, som viser skjønnheten til et nordlys isolert.

– Årets fotograf for planeter, kometer og asteroider: «Suspended in a Sunbeam» av Tom Williams, og gir en unik utsikt over Venus i infrarød/ultrafiolett falsk farge.

– Årets fotograf i mennesker og rom: «Zeila» av Vikas Chander, som viser fram de forræderske kystlinjene til Namibias kyst som vender mot Atlanterhavet.

– Årets fotograf for stjerner og tåker: «New Class of Galactic Nebulae Around the Star YY Hya» av Marcel Drechsler, som viser oppdagelsen av tidligere ukjente galaktiske tåker.

– Sir Patrick Moore-prisen for beste nykommer: "Sh2-132: Blinded by the Light" av Aaron Wilhelm, med Sh2-132-komplekset nær grensen til stjernebildene Cepheus og Lacerta.

– Årets unge fotograf: «The Running Chicken Nebula» av Runwei Xu og Binyu Wang, som fremhever stjernehopen Collinder 249 i en glødende gasståke.

– Annie Maunder-prisen for bildeinnovasjon: «Black Echo» av John White, som fanger lyden av det sorte hullet i sentrum av Perseus Galaxy ved å bruke lydkildemateriale fra NASAs Chandra Sonification Project.

Disse utrolige bildene viser skjønnheten og vidunderet i universet vårt og tjener som et bevis på dyktigheten og lidenskapen til amatørromfotografer rundt om i verden.

Kilder: Astronomer Photographer of the Year-nettstedet