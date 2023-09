Viktigheten av gass i galaksepust

Gass spiller en avgjørende rolle i livssyklusen til galakser. Mens stjerner og galakser lenge har vært i fokus for astronomiske observasjoner, er det først nylig at forskere har vært i stand til å se og bedre forstå gassens betydelige innvirkning på dannelsen og utviklingen av disse kosmiske strukturene.

Begrepet "gass" refererer til det interstellare mediet, som kan finnes mellom galakser, så vel som den sirkumgalaktiske gassen som omgir en galakse. Disse begrepene brukes av astronomer for å beskrive de forskjellige gassområdene, men det er ingen streng grense mellom dem.

Astronomer har begynt å avdekke den intrikate strømmen av gass mellom galakser, deres sirkumgalaktiske medium og det intergalaktiske mediet. Denne strømmen spiller en viktig rolle i å regulere stjernedannelsen, ettersom den pågående pusten av gass er avgjørende for fødselen av nye stjerner. Når denne strømmen opphører, opphører også dannelsen av stjerner.

Prosessen med galaksepuste involverer samspillet mellom stjerner, tyngdekraften og gassens temperatur og tetthet. Da universet ble dannet, samlet gass seg i galakser og fødte stjerner. Når stjerner dør, driver de ut gass tilbake til det omkringliggende rommet, som i utgangspunktet er varmt og diffust. Men når gassen forlater galaksen, avkjøles den og tettheten øker. Dette gjør at tyngdekraften kan trekke gassen tilbake inn i galaksen, hvor den kan kollapse og danne nye stjerner.

Astronomer har klart å observere strømmen av gass inn og ut av galakser siden 1960-tallet ved å bruke lyset fra fjerne kvasarer. De har oppdaget at den sirkumgalaktiske gassen nær galakser har en høyere metallisitet, noe som indikerer at den er et resultat av at gass blir drevet ut av stjerner. Gassen i det sirkumgalaktiske mediet fungerer også som en drivstoffkilde for stjernedannelse i galakser.

Storskala undersøkelser har avdekket at gassen i det sirkumgalaktiske mediet er opptil 1,000 ganger tettere enn gassen som finnes i det intergalaktiske mediet. Temperaturen på denne gassen varierer fra 10,000 1 til XNUMX million Kelvin, noe som gjør den både varmere og kjøligere enn den intergalaktiske gassen. Å studere den innstrømmende gassen er imidlertid utfordrende på grunn av signaler som overlappes av signaler fra selve galaksene.

Årsaken til den utstrømmende gassen, som er lettere å observere, er fortsatt usikker. Det kan være et resultat av supernovaer, stjernevind eller til og med tilbakemeldinger fra svarte hull. Ikke desto mindre, uavhengig av den spesifikke årsaken, opphører gassstrømmen til slutt, noe som fører til at stjernedannelsen i galakser slukkes. Når en galakse blir stille, vil den ikke lenger danne stjerner og vil fremstå som rød i fargen.

Selv om det fortsatt er mye å lære om galaktisk pust, gir simuleringer astronomer nyttig innsikt. FIRE-simuleringen modellerer for eksempel dannelsen og utviklingen av galakser over milliarder av år, slik at forskere kan visualisere strømmen av gass inn og ut av disse kosmiske strukturene.

Avslutningsvis er gass en viktig komponent i prosessen med galaksepusting. Å forstå rollen til gass i stjernedannelse og livssyklusen til galakser er avgjørende for å forstå opprinnelsen til stjerner, planeter og til og med selve livet.

kilder:

– Tumlinson, J. et al. "The Circumgalactic Medium of Milky Way Mass Galaxies" (2017)