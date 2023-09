Forstå hvordan galakser puster:

By

I århundrer har astronomer fokusert på stjerner og galakser, bare for å oppdage at størstedelen av materien i en galakse faktisk er gass. Med fremskritt innen teknologi er astronomer nå i stand til å observere og studere strømmen av gass inn og ut av galakser, og kaste lys over pusteprosessen til disse kosmiske strukturene. Når en galakse slutter å puste, stopper stjernedannelsen opp.

Gass finnes i ulike former i verdensrommet. Når den befinner seg mellom galakser, blir den referert til som det intergalaktiske mediet, mens gass som omgir en galakse er kjent som sirkumgalaktisk gass. Dette er ikke distinkte barrierer, men snarere navn som brukes av astronomer for å beskrive disse forskjellige gassfasene.

Strømmen av gass mellom en galakse, dens sirkumgalaktiske medium og det intergalaktiske mediet er avgjørende for å regulere stjernedannelsen. Stjerner, gravitasjon og gasstemperatur og -tetthet spiller alle en rolle i denne prosessen. Når gass samles i galakser og stjerner dannes, blir gassen til slutt drevet ut igjen når stjerner dør, spesielt som supernovaer. Gassen er på dette stadiet varm og diffus, og motstår komprimering.

Men når gassen forlater galaksen og avkjøles, øker dens tetthet, slik at tyngdekraften kan utøve et sterkere trekk. Gassen trekkes deretter tilbake til galaksen hvor den kan kollapse til skyer og gi opphav til nye stjerner. Denne syklusen med resirkulering av gass er det som lar galakser fortsette å puste.

Astronomer oppdaget først konseptet med galaktisk pust på 1960-tallet da de observerte lyset fra fjerne kvasarer som passerte gjennom gasskyer. Siden den gang har fremskritt innen teknologi gitt astronomer bedre verktøy og en dypere forståelse av dette fenomenet.

Ved å studere det sirkumgalaktiske mediet har astronomer funnet bevis på galaksepust i form av separate gasskyer utenfor galakser. Visse gassskyer har høyere metallisitet, noe som indikerer at de stammer fra galakser og deretter ble drevet ut. Denne gassen med høyere metallisitet er et tydelig tegn på gass som allerede har vært i en galakse.

Selv om det fortsatt er utfordrende å forstå detaljene ved galaktisk pust, har astronomer funnet ut at gass i det sirkumgalaktiske mediet er opptil 1,000 ganger tettere enn intergalaktisk gass. Temperaturen på denne gassen varierer fra 10,000 1 til XNUMX million Kelvin, noe som gjør den både kjøligere og varmere enn det intergalaktiske mediet.

Årsakene til gassutstrømningen er fortsatt usikre, med muligheter inkludert supernovaer, stjernevind, svarte hulls jetfly og tilbakemeldinger. Uavhengig av de eksakte mekanismene som er i spill, stopper denne pusteprosessen til slutt, noe astronomer omtaler som "slukking".

Å forstå hvordan galakser puster er avgjørende for å avdekke det intrikate forholdet mellom gassstrøm, stjernedannelse og galakseutvikling. Den pågående forskningen og undersøkelsene på dette feltet fortsetter å utdype vår kunnskap om kosmos og vår plass i det.