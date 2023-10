The Birth of a New Planet: Bevis på en planetarisk kollisjon oppdaget i et fjernt stjernesystem

By

Astronomer har potensielt oppdaget kjølvannet av en massiv kollisjon mellom to gigantiske planeter i et fjernt stjernesystem. Kollisjonen, hvis bekreftet, kan gi en unik mulighet til å være vitne til fødselen av en ny planet og få innsikt i prosessen med planetarisk dannelse.

I desember 2021 observerte astronomer en ellers vanlig sollignende stjerne, kjent som ASASSN-21qj, som opplevde uvanlig flimring og dimming. Selv om disse fenomenene ikke er uvanlige og typisk tilskrives materiale som passerer mellom stjernen og jorden, påpekte en amatørastronom ved navn Arttu Sainio at utslippet av infrarødt lys fra stjernen hadde økt med rundt 4 % to og et halvt år før dimming hendelse.

Basert på disse observasjonene foreslår forskere at flimringen og dimmingen kan forklares med en katastrofal kollisjon mellom to planeter. Gigantiske nedslag av denne arten antas å være vanlige i de siste stadiene av planetdannelsen og kan i betydelig grad påvirke størrelsene, sammensetningen og banene til planeter i et system.

Kollisjonen ville ha frigjort en enorm mengde energi, og skapt en varm, glødende masse materiale som var hundrevis av ganger større enn de opprinnelige planetene. Dette utvidede planetlegemet, observert ved hjelp av NASAs WISE-romteleskop, ble gradvis avkjølt og krympet over millioner av år, og dannet potensielt en helt ny planet.

Påvirkningen ville også ha generert plumer av rusk, hvorav noen ville ha fordampet og kondensert til is og bergkrystaller. Disse skyene kunne ha passert mellom ASASSN-21qj og Jorden, noe som forårsaket uregelmessig dimming av stjernen.

Hvis tolkningen av disse hendelsene er riktig, kan studiet av dette stjernesystemet gi verdifull innsikt i mekanismene for planetdannelse. Fra de begrensede observasjonene som er gjort så langt, har forskere trukket ut at de kolliderende planetene var flere ganger jordens masse, potensielt sammenlignbare i størrelse med Uranus og Neptun. I tillegg ble temperaturen på legemet etter sammenstøtet estimert til å være rundt 700 °C, noe som tyder på tilstedeværelsen av elementer med lave koketemperaturer, for eksempel vann.

Denne oppdagelsen åpner et nytt vindu inn i forståelsen av planetariske kollisjoner og fødselen av nye verdener. Ved å studere kjølvannet av slike hendelser, kan forskere avdekke viktig informasjon om prosessene som former universet vårt.

